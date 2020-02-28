Главарь «Азова» требует от Зеленского ударить Путину в спину

28.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Владимир Зеленский мог бы, согласовывая свои действия с Анкарой, нанести удары России, воспользовавшись тем, что Москва занята кризисной ситуацией в Сирии, где возникла угроза столкновений с армией Турции.

Об этом в своем блоге пишет основатель неонацистского полка «Азов» Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Билецкого, происходящее на Ближнем Востоке могло бы помочь Украине «вернуть» Крым и Донбасс, однако Зеленский вряд ли использует шанс.

«Для Украины это мог бы быть шанс! Но я уверен, что этот шанс использован не будет. Я уверен, Президент Зе не подведет друга, в «глазах которого мир» в трудную минуту, не вставит нож в спину стране, которая является «основным потребителем продукции 95 квартала». Не будет активизироваться ни по военному, ни по дипломатическому направлению, не будет синхронизировать усилия с Турцией, не будет вообще ничего.

Будет новый раунд переговоров в Минске и новые участки разведения. Потому что война на два фронта всегда тяжелая, и для РФ в том числе. И «новая команда» подставит россиянам свое плечо. Жаль, потому что, возможно, сейчас появится огромный шанс вернуть свое. Но для этого, помимо удачного стечения обстоятельств, нужны еще и яйца», – пишет Билецкий.

Ранее бывший боевик нацбатальона «Азов» Игорь Луценко заявил, что обострение в Сирии в провинции Идлиб, из-за которого возможно столкновение) российских и турецких военных, играет на руку Украине.