«За это кто-то должен взять ответственность»: Российская армия неизбежно понесёт потери, начав наступление

В следующем году российская армия должна переходить от гибкой обороны к наступательной операции, которая будет сопровождаться большими потерями. Поэтому такое решение кто-то должен взять на себя и нести за это ответственность.

Такое мнение в эфире «Радио «Комсомольская правда» высказал освещающий ход СВО блогер Михаил Онуфриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте говорить откровенно: мы очень успешно проводили гибкую оборону. Чтобы не говорилось, мы смогли не только отстоять территории, которые защищали, но и освободить массу территорий. У нас всё получилось. Но для того, чтобы реализовать задачи, которые были поставлены верховным главнокомандующим, давайте вспомним – денацификация и демилитаризация территории, которую контролирует сегодня хунта, – нужна наступательная операция. Очевидно, в следующем году она будет. И когда мы говорим о наступательной операции, мы должны признать, что кто-то должен принять такое решение, и кто-то должен взять за него ответственность», – подчеркнул он и добавил, что вероятные направления наступления предугадать сложно.

«Логично предположить, что где-то в Брянской, или Курской области наши войска перейдут в стратегическое наступление, и будут уже освобождать территории, опираясь не на гибкую оборону, которая предполагает минимальные жертвы наших бойцов. Давайте говорить откровенно: любое наступление предполагает большие жертвы, они неизбежны. Но удары должны наноситься там, где противник этого не ждёт. Соответственно будут другие направления, будут другие задачи. И, в принципе, у нас есть возможность, наступая где-то из Брянской, Курской и Белгородской областей, отсечь все силы противника, которые находятся на левобережье. Там есть 12 мостов. Есть немного таких мест, как Днепрогэс, где помимо мостов есть ещё направление, которое уничтожить невозможно, и такой задачи не стоит. Но наносить удары по этим объектам без повреждения того же Днепрогэса – такие возможности у нас есть. Как мы это будем реализовывать? Я бы сейчас в подробности не вдавался, но суть в том, что вполне реально уничтожать дорожное покрытие без того, чтобы уничтожать сам Днепрогэс. Если мы реализуем эти возможности, тогда вся группировка, которая находится у противника на левом берегу Днепра, окажется фактически без возможности пополнения боеприпасами, топливом, личным составом. Как мне кажется, стратегическая операция должна именно на это направляться. Да, это тяжело, это вызовет массу проблемы у противника, в том числе и истерики у наших западных не партнёров. Но это то, что нужно делать», – сказал Онуфриенко.

Он считает, что планы Киева мобилизовать в ряды ВСУ 500 тысяч человек растянутся на долгое время, которое будет играть только на руку российским военным.

«Мой прогноз: у них нет возможности проводить контрнаступление в силу того, что у них нет личного состава. Да, они сейчас говорят, что мы мобилизуем 500 тысяч человек. Ну, фольксштурм гитлеровской Германии вам в помощь. Но это будет не в январе, и не зимой, вы это делать будете очень долго. И простите, никакой «контрнаступ» на грабли вам не грозит. Максимум, что может киевская хунта – это собирать плохо мотивированное «пушечное мясо», которое не желает воевать. Очень много месяцев действительно их будут посылать на фронт, но ни о никаком «контрнаступе» речи быть не может. Министр обороны Украины вынужден рассказывать о том, как он будет брать Крым – кто знает этого Умерова? Он разве похож на человека, который имеет отношение к этой земле? Я смотрю на него и не вижу жителя Украины, потому что украинцев в нём нет. Был уже такой украинец Саакашвили», – подчеркнул эксперт.