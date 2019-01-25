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25.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Украинцы фантазируют, что им удастся вновь «петлять» под вывеской многовекторности

Украину ждет хаос, коллапс и ужас, если она не вернет политику многовекторности и не начнет «сосать у двух мамок», как это было при Кучме. Об этом в интервью газете «Вести» заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, Украина проиграет, если будет развивать отношения только с Западом или только с Россией.

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«Естественно, (нужна, – авт.) разумная многовекторность. Она не предполагает политического выбора — мы за «русский мир» или «против русского мира». Многовекторность предполагает возврат к прагматичному, нормальному курсу политики», – заявил Погребинский.

Нынешняя же политика власти, уверяет эксперт, не позволит новому президенту страны удержаться во власти: «Если он не предпримет поворот на 90 градусов, то страну ждет экономический коллапс, хаос, кошмар и ужас. Это все не даст ему возможность усидеть в своём кресле».

Ранее бывшая пресс-секретарь Виктора Януковича, экс-депутат Верховной Рады Анна Герман заявила, что новый президент Украины должен навести порядок в стране жесткими мерами в короткий срок и вернуться к политике т.н. многовекторности – лавирования путем шантажа и торгов как с Западом, так и с Россией.

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