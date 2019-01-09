Украинцы фантазируют, как оставить Россию без Черноморского флота

09.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Украина должна инициировать полную демилитаризацию Черного моря, чтобы Россия не смогла перебрасывать в него свои корабли с других флотов.

Об этом сегодня в эфире украинского телеканала ZIK заявил политолог Павел Жовняренко, комментируя вход в Черное море противолодочного корабля Северного флота России «Североморск».

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«Может быть только один путь — демилитаризация Черного моря. Все прибрежные страны кроме России будут «за». Турция без проблем сможет перебазировать свои корабли на Средиземное море», – сказал Жовняренко.

При этом он признал, что конвенция Монтре не ограничивает количество кораблей прибрежных государств Черного моря.

То, что с точки зрения международного морского права Россия ничего не нарушила, с сожалением признал и политтехнолог Дмитрий Разумков. Он также не считает, что заход рссийского корабля — это ответ на присутствие здесь в последнее время кораблей США и Великобритании.

«Это параллельные процессы, потому что переброска корабля с Северного флота занимает большое долгое время. Но у кораблей НАТО ограничен срок пребывания. Российская Федерация имеет право неограниченно перебрасывать сюда корабли и накапливать их. В данной ситуации я бы больше опасался той группы войск, которую РФ сосредоточила на территории временно оккупированного Крыма», – сказал Разумков.