Украинцы фантазируют, как «спрыгнуть» с невыгодных пунктов Минска-2

24.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе необходимо расширять, привлекая к ним все заинтересованные государства, включая Белоруссию, Израиль и Турцию.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте говорить честно, что старый «нормандский формат» не доказал своей эффективности. Гарантии стран-гарантов оказались недостаточно сильными, чтобы эти соглашения была выполнены, или они взяли на себя обязательства, которые априори не могли быть выполнены, если мы говорим, что Минские соглашения не могли быть выполнены.

Поэтому, очевидно, формат переговоров нужно изменять или усиливать и, в принципе, этот подход правильный. Сложно договориться, чтобы это происходило таким образом, потому что усиление этого формата будет предусматривать новую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, так как Минские соглашения там утверждались. Тут нужно договариваться, но, в принципе, расширение круга участников и изменение этого формата можно также считать определенным прогрессом.

Единственное, что, кроме позиции США и, возможно, Британии, нужно балансировать и другими участниками. Я бы советовал украинской стороне приглашать за этот круглый стол и Биньямина Нетаньяху, если он переизберется, и лидера Турции, лидера Белоруссии. Нужно приглашать за этот стол всех, кто принимает участие в украинском кризисе. Если хотя бы один останется вне стола, он просто будет дергать за его ножки», – считает он.

При этом, по мнению Бортника, переговоры сохранят минский формат.

«В октябре, когда Украина продлит действие Минских соглашений, а я думаю, что она продлит, создастся хороший позитивный фон на фоне обмена захваченными лицами, который тоже произойдет до этого времени, для того, чтобы можно было подписать новый документ или подтвердить действие старого документа, внести в него определенные изменения», – добавил он.

Однако политолог отметил, что в случае, если новый президент Владимир Зеленский, получивший после парламентских выборов всю полноту власти, не выполнит обещание прекратить войну в Донбассе, его рейтинги упадут уже весной.

«Думаю, что первый вопрос – это коррупция, тарифы и вопрос войны и мира. Это три вопроса, которые уже осенью и вначале зимы будут жестко звучать. Если президент не даст на эти вопросы ответов, то уже весной рейтинги могут серьезно просесть», – резюмировал Бортник.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Париже дали понять, что ждут от Владимира Зеленского реализации ранее достигнутых договоренностей по Донбассу в рамках Минских соглашений, предполагающих начало федерализации Украины.