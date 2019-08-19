Путин и Макрон анонсировали большие проблемы для Зеленского

19.08.2019, Москва, Михаил Рябов

Владимир Путин и Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Париже дали понять, что ждут от Владимира Зеленского реализации ранее достигнутых договоренностей по Донбассу в рамках Минских соглашений, предполагающих начало федерализации Украины. Все это ставит украинского президента в сложное положение – амнистия защитников ЛДНР, легализация особого статуса Донецка и Луганска, а также местных вооруженных сил, – наверняка вызовут взрыв негодования радикальных националистов и уличные протесты в Киеве.

«Мы должны проводить саммит «нормандской четвёрки» при условии, если будут действительно достигнуты ощутимые результаты, а не встреча ради встречи. И мы оговорим все те шаги, которые мы можем принять с каждой стороны. Через несколько дней будет проведена встреча наших дипсоветников для того, чтобы подготовить следующую «нормандскую встречу» на высшем уровне», – сообщил Макрон.

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«Что касается «нормандского формата». Я действительно считал и сейчас считаю, что любая встреча, в том числе и встреча в «нормандском формате», должна приводить к конкретным результатам. И, на мой взгляд, нужно добиваться того, о чём мы договаривались раньше, безусловно, добиваться, идти к этой цели.

Ну, например, мы в своё время, в 2016 году, пошли на значительный компромисс, когда фактически видоизменили имплементацию закона об особом статусе Донбасса. Тогда бывший президент Порошенко настаивал на том, чтобы это было изменено.

Нынешний президент, а тогда министр иностранных дел Федеративной Республики Германия господин Штайнмайер сделал компромиссное предложение. Мы с этим согласились, мы пошли на этот компромисс, чтобы закон об особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования, а на постоянной основе – после подведения итогов и подтверждения результатов соответствующими структурами ОБСЕ. Ну так надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить», – уточнил Путин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в июне во время визита в Париж украинский президент Владимир Зеленский публично отклонил предложение Макрона о начале переговоров с Донецком и Луганском, хотя это предусмотрено Минскими соглашениями.

«Мы не готовы к диалогу с сепаратистами», – отрезал Зеленский на пресс-конференции.