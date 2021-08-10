Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
10.08.2021, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Украина
Просмотров:

Украинцы готовы поддержать любую альтернативу, в том числе Лукашенко – киевский политолог

Новости УкраиныЗаявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о его 90-процентной поддержке на Украине в какой-то мере...

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о его 90-процентной поддержке на Украине в какой-то мере соответствует действительности.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил киевский политолог Александр Семченко, комментируя пресс-конференцию Лукашенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Пресс-конференция Лукашенко получилась довольно яркой. Он выступал без бумажки, говорил от себя, а не озвучивал какие-то заранее подготовленные тезисы. Что касается разговора с журналистом Назаровым, на котором всплыли эти 90 процентов его поддержки в Украине, то ещё в 2018 году в Украине был опрос общественного мнения, и значительная часть респондентов высказалось за то, чтобы Лукашенко был президентом», – отметил эксперт.

«Поэтому если тут появится какая-то альтернатива происходящему, да пусть даже в лице Лукашенко, то украинцы её поддержат. Причём не только на востоке, но и на западе страны. Ему также задавали вопросы относительно фальсификации выборов, но в принципе он правильно сказал, что не нашим журналистам спрашивать его о фальсификации», – сказал Семченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть