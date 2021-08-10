Украинцы готовы поддержать любую альтернативу, в том числе Лукашенко – киевский политолог

Украинцы готовы поддержать любую альтернативу, в том числе Лукашенко – киевский политологНовости Украины
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о его 90-процентной поддержке на Украине в какой-то мере соответствует действительности.
Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил киевский политолог Александр Семченко, комментируя пресс-конференцию Лукашенко.
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«Пресс-конференция Лукашенко получилась довольно яркой. Он выступал без бумажки, говорил от себя, а не озвучивал какие-то заранее подготовленные тезисы. Что касается разговора с журналистом Назаровым, на котором всплыли эти 90 процентов его поддержки в Украине, то ещё в 2018 году в Украине был опрос общественного мнения, и значительная часть респондентов высказалось за то, чтобы Лукашенко был президентом», – отметил эксперт.
«Поэтому если тут появится какая-то альтернатива происходящему, да пусть даже в лице Лукашенко, то украинцы её поддержат. Причём не только на востоке, но и на западе страны. Ему также задавали вопросы относительно фальсификации выборов, но в принципе он правильно сказал, что не нашим журналистам спрашивать его о фальсификации», – сказал Семченко.
Спасибо!
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