Украинцы на ужасе заминировали подход к детскому саду

25.02.2019, Донецк, Александр Гусар

Нехватка личного состава в ВСУ приводит к увеличению количества минных полей, в том числе и вблизи объектов гражданской инфраструктуры, включая детские сады.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нехватка бойцов на позициях привела к тому, что командование украинских вооруженных формирований отдало указания – максимально заминировать все возможные подходы к своим позициям, на первой и второй линиях обороны», – сообщил Безсонов.

По его словам, командир 128-й бригады Собко решил перевыполнить эту задачу.

«Его подчиненные беспорядочно устанавливают минные поля, там, где они посчитают необходимым. Например, противопехотные мины украинские боевики установили недалеко от детского сада и школы в населённом пункте Николаевка, а также рядом с детским садом в населённом пункте Гранитное, Волновахского района», – рассказал представитель оборонного ведомства.