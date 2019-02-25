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25.02.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Донбасс, Украина
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Украинцы на ужасе заминировали подход к детскому саду

Нехватка личного состава в ВСУ приводит к увеличению количества минных полей, в том числе и вблизи объектов гражданской инфраструктуры, включая детские сады.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нехватка бойцов на позициях привела к тому, что командование украинских вооруженных формирований отдало указания – максимально заминировать все возможные подходы к своим позициям, на первой и второй линиях обороны», – сообщил Безсонов.

По его словам, командир 128-й бригады Собко решил перевыполнить эту задачу.

«Его подчиненные беспорядочно устанавливают минные поля, там, где они посчитают необходимым. Например, противопехотные мины украинские боевики установили недалеко от детского сада и школы в населённом пункте Николаевка, а также рядом с детским садом в населённом пункте Гранитное, Волновахского района», – рассказал представитель оборонного ведомства.

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