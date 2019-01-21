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21.01.2019, Керчь, Галина Шершнева
 
Крым, Происшествия, Россия, Транспорт, Украина
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Украинцы начали делать намеки по поводу гибели судов в Черном море

Пока 12 членов экипажей танкеров, сгоревших неподалеку от Керченского пролива, удалось спасти. В ближайшее время всех их доставят в больницы Керчи.

Об этом сообщает Росморречфлот.

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Кроме того, спасатели извлекли из воды 11 тел. Очевидцы утверждают, что видели гибель еще трех моряков: они ушли под воду. Неизвестной остается судьба 5 членов экипажей.

Экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров предполагает, что пожар на танкерах мог быть не случайным.

«Как-то подозрительно выглядит взрыв и пожар на «волго-балтах» в районе Керченского пролива. Явно событие в копилку международного внимания к проливу. Не удивлюсь, если появится версия о минах, выставленных злобным агрессором», – написал Азаров у себя в «Фейсбуке».

Как бы в ответ на этот пост украинская пропагандистка, отслеживающая заходы судов в порты Крыма, Екатерина Яресько решила напустить тумана по поводу инцидента.

«Остался последний танкер из четырех, которые ходили в Керчь за LPG и доставляли его в Сирию. «Голден Си» идет в Темрюк, «Алтеру-1» сдали на металлолом, сегодня погибли «Маэстро» и «Венеция». Я просто наблюдаю», – многозначительно написала Яресько.

Ее подписчики расценили это как намек: инцидент был местью «стране-агрессору».

Взрыв, а затем пожар произошел во время перевалки топлива с одного судна на другое.

По предварительным данным, танкер «Маэстро» под флагом Танзании шел в Темрюк, на его борту находились 14 человек – граждане Турции и Индии. Второй танкер «Канди» также под флагом Танзании. На его борту находились 17 человек – граждане Турции и Индии.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, инцидент произошел за пределами территориальных вод, в 15 милях южнее мыса Такиль. На судоходстве в Керченском проливе происшествие не отразилось

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