04.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Криминал, Политика, Украина
Просмотров:

Украинцы начали осознавать, что майдан привел к анархии и разгулу преступности


Украина вышла на первое место по количеству преступлений в Европе, потому что в результате Майдана правоохранительная система полностью рухнула, и вооруженные «активсты» начали чувствовать себя безнаказанно.

Об этом в эфире телеканала «КТР» заявил политический аналитик Валентин Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Дело в том, что у нас анархия в стране, существует распад правоохранительной системы, даже при том, что у нас наибольшее количество полиции на душу населения. Украина первая по количеству преступлений в Европе. Правда, потом идут Швеция и Франция, но у них иммигрантская преступность.

У нас же совсем другое. На Украине 6 лет назад был открыт ящик Пандоры. Сейчас в стране много нелегального оружия и много безнаказанных, потому что все эти так называемые активисты и разные преступники чувствуют безнаказанность», – отметил Гайдай.

Напомним, ранее Николай Волгов заявил, что теракты, накрывшие Украину в последнее время, взаимосвязаны с массовым закрытием психоневрологических диспансеров.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть