Украинцы начали осознавать, что майдан привел к анархии и разгулу преступности
Украина вышла на первое место по количеству преступлений в Европе, потому что в результате Майдана правоохранительная система полностью рухнула, и вооруженные «активсты» начали чувствовать себя безнаказанно.
Об этом в эфире телеканала «КТР» заявил политический аналитик Валентин Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Дело в том, что у нас анархия в стране, существует распад правоохранительной системы, даже при том, что у нас наибольшее количество полиции на душу населения. Украина первая по количеству преступлений в Европе. Правда, потом идут Швеция и Франция, но у них иммигрантская преступность.
У нас же совсем другое. На Украине 6 лет назад был открыт ящик Пандоры. Сейчас в стране много нелегального оружия и много безнаказанных, потому что все эти так называемые активисты и разные преступники чувствуют безнаказанность», – отметил Гайдай.
Напомним, ранее Николай Волгов заявил, что теракты, накрывшие Украину в последнее время, взаимосвязаны с массовым закрытием психоневрологических диспансеров.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.