Украинцы начали осознавать, что майдан привел к анархии и разгулу преступности

04.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина вышла на первое место по количеству преступлений в Европе, потому что в результате Майдана правоохранительная система полностью рухнула, и вооруженные «активсты» начали чувствовать себя безнаказанно.

Об этом в эфире телеканала «КТР» заявил политический аналитик Валентин Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что у нас анархия в стране, существует распад правоохранительной системы, даже при том, что у нас наибольшее количество полиции на душу населения. Украина первая по количеству преступлений в Европе. Правда, потом идут Швеция и Франция, но у них иммигрантская преступность.

У нас же совсем другое. На Украине 6 лет назад был открыт ящик Пандоры. Сейчас в стране много нелегального оружия и много безнаказанных, потому что все эти так называемые активисты и разные преступники чувствуют безнаказанность», – отметил Гайдай.

Напомним, ранее Николай Волгов заявил, что теракты, накрывшие Украину в последнее время, взаимосвязаны с массовым закрытием психоневрологических диспансеров.