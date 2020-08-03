03.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Криминал, Медицина, Происшествия, Украина
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Психушки опустели. Украину накрыло летнее террористическое обострение


Теракты, накрывшие Украину в последнее время, взаимосвязаны с массовым закрытием психоневрологических диспансеров.

Об этом на пресс-конференции заявил украинский политконсультант Николай Волгов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Странно, что не весеннее, не осеннее обострение, а уже летнее. Очень интересно, что эта волна террористическая довольно, как по мне, нетипична. Мы не видим здесь джихадистов каких-то, как в странах Восточной Европы, мы не видим здесь даже с условием того, что они берут ответственность на себя, каких-то, допустим, представителей российских спецслужб, да? Никак не привязывают, с учетом российской агрессии», – оценил ситуацию политолог.

«То есть здесь какой-то бытовой терроризм с какими-то абсолютно бытовыми требованиями. Скажем, это может быть связано с реформой здравоохранения Супрун? Закрывают же [психдиспансеры], в вольное плавание отпускают, да? И мы сейчас это увидели. Этой проблемы не замечали ранее потому, что действительно эти люди находились под присмотром, они находились под наблюдением, а сейчас мы, возможно, увидим, волну подобных случаев», – пояснил Волгов.

В подтверждение своих слов он предложил посмотреть банальную бытовую полицейскую хронику по городам Украины.


«Вот, недавно в Днепре мужчина ходил по жилому массиву с ножом, угрожая простым людям. Конечно, если бы он выкрикивал еще какие-то политические требования или просьбу Зеленскому записать какое-нибудь видео и передать привет его маме, то очевидно, его бы зачислили в террористы, а так с ним банально разобрались силами личного состава полиции», – привел пример эксперт.

Как сообщал ПолитНавигатор, на Украине один за другим пошли захваты заложников.

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