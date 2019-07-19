Украинцы не дождутся мира, пока не откажутся от Крыма и Донбасса

19.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Риторика и действия украинских политиков основаны, в первую очередь, на ожиданиях народа, который одновременно хочет противоположных вещей – установления мира и возвращения Крыма и Донбасса.

При этом украинские избиратели в большинстве дезориентированы в вопросах истинной первопричины войны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в ходе круглого стола «Выборы на Украине» заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как их (украинских политиков – прим. ред.) не тасуй – результат будет всегда один и тот же. И этот результат в принципе соответствует запросу населения, которое, теоретически и абстрактно, мира хочет. Но если вы посмотрите на опросы более внимательно, то поймёте, почему все политические силы, даже те, которые позиционируют себя как пророссийские, говорят: «Конечно, нам нужен мир в Донбассе, но на украинских условиях. А после этого мы поговорим о возвращении Крыма».

Причём это абсолютно однозначная позиция, только одни говорят: «Мы начнём убивать прямо сейчас», а другие: «Давайте мы вначале договоримся, может быть даже кого-нибудь амнистируем, но пусть возвращаются назад».

Это связано с тем, что население действительно хочет мира, но, в придачу к нему, они хотят Крыма и Донбасса на условиях унитарной Украины.

Примерно такова позиция большей части избирателей.

То есть, они хотят диаметрально противоположных вещей. Есть причины, по которым началась война, они эти причины устранять не хотят, но при этом чтобы войну кто-то как-то, каким-то образом закончил. Это невозможно.

Поэтому так же, как это было при Порошенко, интенсивность обстрелов может то усиливаться, то спадать, войска могут то разводить, то сводить», – отметил эксперт.

Также Ростислав Ищенко подчеркнул, что Владимир Зеленский продолжает нереализуемую политику своего предшественника, что означает продолжение войны в Донбассе.

«Но сама по себе война в Донбассе, с моей точки зрения, в ближайшем будущем не имеет шансов как-то серьёзно изменить свой формат, потому что у украинских властей нет механизма реализации своей концепции реинтеграции Украины. Они не могут от Донбасса отказаться, не могут реинтегрировать, и не могут договориться, потому что Зеленский тоже говорит: «Я не буду разговаривать с сепаратистами».

При том, что, кроме прямых переговоров, никаких реальных вариантов изменить ситуацию нету.

Напомню, что Порошенко на протяжении всего своего президентского срока вообще предлагал: «Пускай Россия наведёт в Донбассе порядок и после этого отдаст его Украине». Буквально – пускай РФ пошлёт свои войска, разоружит ополчение, и отдаст Донбасс Киеву.

Зеленский до этого пока не договорился, но его концепция очень близка к мысли Порошенко. А такая концепция просто не реализуема. Поэтому им долго и монотонно повторяют: «Ребятки, садитесь и разговаривайте с ЛДНР. Не хотите? Хорошо, приходите завтра», – резюмировал эксперт.