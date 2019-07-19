«За три-четыре дня» – Корчинский назвал имя «покорителя Донбасса»

19.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина находится в наиболее выгодной позиции по Донбассу и вскоре грядет блицкриг, во время которого ВСУ «уничтожит сопротивление на Донбассе» в считанные дни.

Об этом в эфире интернет-канала «Всемирно-Броварское телевидение» заявил находящийся в розыске в РФ боевик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Радикал убежден, что «кризисные явления» грядут не на Украине, а в России – этими проблемами как раз и воспользуются украинские боевики.

«Серьезные кризисные явления в «РФии», деморализация оккупированных территорий, наращивание боеспособности Вооруженных Сил – это предусловия для того, чтобы стартануть, чтобы быстро, за три-четыре дня уничтожить все сопротивление на оккупированных территориях. И так и будет.

И в это время, когда наши Вооруженные Силы их результативно уничтожают, начинается разведение сил, переговоры о прекращении огня, активизируется Минск, снова начинается Нормандский формат и всякая другая ересь.

Как бы там ни было, я думаю, что Донбасс будет освобожден вскоре, даже при этом президенте. Ему достанутся лавры.

Потому, господин президент, не спешите со всей этой нормандской ерундой, не нужно, чтобы кто-то ездил в Минск, не нужно достигать соглашений о прекращении огня. Мы в наиболее выгодных позициях сейчас и скоро мы дождемся», – рассуждает Корчинский.