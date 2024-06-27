Украинцы не видят смысла продолжать войну и донатить ВСУ

Анатолий Лапин.  
27.06.2024 12:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина


Несмотря на заявления, Запад не оказывает Украине такую помощь, которая позволила бы ей победить. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С точки зрения хватит ли у нас ресурсов и готов ли Запад не просто заявлять, что мы должны победить, а подтвердить свои заявления оружием и боеприпасами в достаточном количестве? Пока мы этого не видим и вряд ли Соединенные Штаты, которые несут основное напряжение в этом деле, после выборов президентских осенью будут продолжать ту же политику… Таким образом, у нас пока не просматривается победы с точки зрения фронта. Возможно, где-то куется какая-то стратегия, но военные эксперты сходятся на том, что не существует ни у нас, ни у России серьезных военных преимуществ, которые бы позволили радикально переломить ситуацию на фронте», – сказал Дацюк.

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Несмотря на заявления, Запад не оказывает Украине такую помощь, которая позволила бы ей победить....


«В контексте того, что идут не обоснованные ничем заявления, что мы должны победить, вряд ли мы за год победим – у нас для этого просто нет ресурсов, нет стратегии, нет консенсуса нашего внутреннего и нет консенсуса Запада… И мы подходим к базовой проблеме Украины сегодня – нет смыслов, из-за которых люди готовы добровольно и с позитивным представлением идти на войну, и нет позитивных перспектив, за которые люди хотят умирать или хотя бы жить, но внутри страны, поддерживать ее экономически, донатами и так далее»

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