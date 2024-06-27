Украинцы не видят смысла продолжать войну и донатить ВСУ

Несмотря на заявления, Запад не оказывает Украине такую помощь, которая позволила бы ей победить. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С точки зрения хватит ли у нас ресурсов и готов ли Запад не просто заявлять, что мы должны победить, а подтвердить свои заявления оружием и боеприпасами в достаточном количестве? Пока мы этого не видим и вряд ли Соединенные Штаты, которые несут основное напряжение в этом деле, после выборов президентских осенью будут продолжать ту же политику… Таким образом, у нас пока не просматривается победы с точки зрения фронта. Возможно, где-то куется какая-то стратегия, но военные эксперты сходятся на том, что не существует ни у нас, ни у России серьезных военных преимуществ, которые бы позволили радикально переломить ситуацию на фронте», – сказал Дацюк.

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«В контексте того, что идут не обоснованные ничем заявления, что мы должны победить, вряд ли мы за год победим – у нас для этого просто нет ресурсов, нет стратегии, нет консенсуса нашего внутреннего и нет консенсуса Запада… И мы подходим к базовой проблеме Украины сегодня – нет смыслов, из-за которых люди готовы добровольно и с позитивным представлением идти на войну, и нет позитивных перспектив, за которые люди хотят умирать или хотя бы жить, но внутри страны, поддерживать ее экономически, донатами и так далее»