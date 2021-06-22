Украинцы отказываются убивать экологию Полесья ради «евроинтеграции Белоруссии»

22.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Проект Е40 по объединению водных путей от Черного до Балтийского моря и созданию международного водного пути через Польшу, Белоруссию и Украину представляет серьезную угрозу для экосистем Полесья и здоровья населения региона.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявили эксперты ряда экологических организаций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Независимые эксперты считают, что он будет убыточным, а для Полесья станет настоящей катастрофой», – отметил Георгий Веремийчик, эксперт по вопросам изменения климата ОО «Национальный экологический центр Украины».

Хотя идеологи проекта утверждают, что этим путём ходили еще викинги, это просто миф, подчеркнул он.

«К сожалению, правительство Украины очень часто, принимая стратегические решения, не спешит советоваться с общественностью, и проект Е40 как раз является примером такого подхода. Сначала принимается политическое решение, а потом рассматриваются все остальные аспекты проекта», – сказал Георгий Веремийчик.

Создание международного водного пути E40 поддерживает Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в рамках Соглашения AGN. Политическое решение о реализации проекта было принято правительством Украины в 2017 году в формате двустороннего правительственного соглашения Украина-Белоруссия, и с тех пор экологи и общественность как в Белоруссии, так и на Украине неоднократно выступали против.

Проект также критиковал глава делегации ЕС на Украине Матти Маасикас, заявляя, что он создает угрозу вторичного радиоактивного загрязнения окружающей среды и заражения населения в результате деятельности на территориях, загрязненных радиоактивными изотопами после аварии на ЧАЭС в 1986 году. В частности, может быть загрязнено Киевское водохранилище, откуда вода поступает в Киев.

По мнению экологов, проект нарушит режим функционирования реки Припять и ее бассейна и приведет к деградации экосистем региона.

В случае функционирования проекта Е40 потребности в воде Днепро-Бугского канала значительно вырастут, отмечают в НЭЦУ. Строительство водного пути Е40 приведет к существенному ухудшению качества воды в реке Припять, а также к непредвиденным последствиям из-за радиоактивных осадков, которые находятся у Припяти. Припять собираются углубить, выпрямить, обваловать и запрудить дамбами, чтобы пропускать суда класса река-море грузоподъёмностью более 100 тыс тонн по загрязненным радиацией водным путям.

«Река Припять превратится из живой системы в искусственной канал. Это смерть для реки. Надо подчеркнуть, что не нарушенные природные ландшафты являются золотым фондом страны и ценность их будет вырастать в будущем», – сказал Георгий Веремийчик.

Татьяна Кузьменко, специалист по природопользованию Украинского общества охраны птиц, отметила, что проект ставит под угрозу жизнь местных экосистем. Сейчас те земли, по которым проходит планируемый водные путь, являются местом гнездования большого количества видов птиц, в том числе редких. Строительство канала уничтожит эти места.

«Изменение гидрологического режима, которое неминуемо в следствии строительства этого водного пути, изменит и биотопы, к которым эти виды привязаны. Мы видим такие угрозы», – сказала она.

По ее словам, результаты исследований учёных свидетельствуют, что будет потеряна значительная часть популяций ряда уязвимых и редких видов птиц.

«Эти редкие виды в Украине занесены в красную книгу, и имеют значение не только для Украины. Они охраняются на международном уровне», – отметила она.

Против проекта высказались также эксперт коалиции «Сохраним Полесье» Олег Листопад и представитель Союза содействия развитию сельского зеленого туризма на Украине Владимир Трилис.

Со свой стороны, идеологи проекта считают, что строительство водного пути оправдывает риски, поскольку позволит «снизить зависимость Белоруссии от России».

«Тем не менее экономические, социальные и геополитические аргументы в пользу водного пути убедительны, и при обеспечении необходимого финансирования проект станет преобразующей инвестицией для региона. Особым преимуществом для Беларуси станет возможность диверсифицировать торговые маршруты и снизить зависимость от России. Для Украины дополнительным преимуществом также является то, что необходимость перегрузки товаров на морские суда для дальнейшей транспортировки приведет к увеличению объема перевозок и инвестиций в украинские порты. Таким образом, имеется политическая воля для реализации проекта», – говорится в публикации на сайте Совета по международным отношениям «Минский диалог», подготовленной при поддержке белорусского офиса Фонда им. Конрада Аденауэра (Германия).

Стоит отметь, что реализация проекта была поставлена под вопрос из-за обострения отношений Белоруссии и Украины после скандала вокруг задержания белорусскими властями основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Как сообщал «ПолитНавигатор», вице-премьер Белоруссии Николай Снопков в конце мая 2021 года заявил о возможности выхода Белоруссии из проекта.

«До недавнего отношения были довольно прагматичными. Более того, мы даже рассматривали вариант углубления Днепра. Такой достаточно долгоиграющий и перспективно-системный проект с выходом к Черному морю. Фактически это новый путь из Европы к Черному морю, крайне выгодный всем. Это просто совсем другой уровень затрат на логистику. Если сейчас будет происходить вот такой агрессивный отход в сторону и игнорирование разумных экономических интересов, значит, так тому и быть», – сказал Снопков.