20.05.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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Украина, Экономика коллапса

Украинцы получат еще одну оплеуху за Евромайдан


В самое ближайшее время тарифы ЖКХ на Украине вновь значительно вырастут.

Таким мнением в студии телеканала «112 Украина» поделился эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы совсем забыли о тарифах. Очевидно, нас ожидает повышение. В Киеве уже повысили тарифы на холодную воду. Следующий виток – рост тарифов на газ и горячую воду с отоплением. Если это произойдёт, а скорее всего это произойдёт в течение этого года, то это опять съест значительную часть доходов бюджета домохозяйств», – отметил эксперт.

Напомним, что накануне Евромайдана Россия предлагала Украине вступить в Таможенный союз и получить льготную цену на энергоносители, а также многомиллиардные кредиты.

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