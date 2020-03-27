Украинцы поспешили радоваться падению цен на нефть

27.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Открытая западному вмешательству и экспорту Украина очень зависит и крайне уязвима от котировок цен на нефть.

Об этом Youtube-каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нефть является не только индикатором состояния экономики в целом, она является и индикатором сырьевых рынков, от которых зависит половина мира, – рассказал эксперт. – При снижении нефтяных котировок, естественно вслед за ними падают и котировки сырьевые, это в первую очередь металл и зерно. От которых зависят экономики третьего мира».

По мнению Землянского, Украина – «очень яркий пример» подобной экономики, открытой западному влиянию и зависимой от экспорта.

«Радоваться развалу «бензоколонки» в следствие падения цен на нефть, как это делают украинские патриоты, я бы не стал. Потому что, если это произойдет, в первую очередь осколками накроет Украину», – добавил эксперт.

Ранее стало известно, что в Киеве считают, что Украина должна воспользоваться ситуацией с обвалом цен на нефть, чтобы еще больше настроить Запад против России.