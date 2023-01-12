Украинцы провалились в клинический бред, отрицая реальную действительность

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское общество не желает видеть реальную правду, поскольку в противном случае оно начнет разваливаться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает историк и политолог Андрей Важдра, покинувший Киев после путча 2014 года.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Украина живет в состоянии «постправды», это когда власть предержащие ставят свое мнение выше объективных фактов. Такой феномен мы наблюдаем не только на Украине, это свойственно американцам, европейцам – вообще тем людям, которые считают себя «демиургами» нынешнего мира. Они во имя неких сверхценных идей достаточно легко и просто отрицают реальную действительность как таковую. Режим Зеленского просто действует в рамках тех алгоритмов, которые ему спускаются сверху заокеанским начальством», – сказал Важдра в интервью «Московскому комсомольцу».

Давая оценку упорному отрицанию украинской стороной потери Соледара, он охарактеризовал это как «одно сплошное отрицание реальности».

«В таких критических ситуациях, в которых украинство оказалось сегодня, все это усиливается и доводится до абсурда. Причем этот абсурд постепенно проваливается в откровенно клинический бред. То, что мы наблюдаем сегодня по поводу Соледара – это ярко выраженное проявление нежелания видеть реальную действительность», – подчеркнул эксперт.

По его словам, украинцам непрерывно вбивается в голову идея, что они уже к лету победят.

«Если украинское общество вдруг увидит реальную действительность, оно просто рухнет, развалится. Там начнется паника, массовая депрессия, распад. Они удерживают ситуацию благодаря непрерывному потоку лжи. Если вы начнете вынимать из массового сознания все эти фантомы, миражи, которые ему навязаны, проект «Украина» рассыплется», – добавляет собеседник издания.

Впрочем, он подчеркивает, что проблема не в том, что украинцев обманывает, тем более что в эпоху информационной открытости невозможно полностью изолировать общество от альтернативной информации.

«Проблема в том, что украинские граждане не хотят в силу определенных причин знать правду. Им приятно обманываться. Это психологическая защита. Есть такое понятие «когнитивный диссонанс». Это когда представления человека о чем-то резко сталкиваются с фактами, которые его опровергают. Такой человек испытывает крайне болезненные переживания», – резюмировал Важдра.