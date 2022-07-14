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Новости Украины

Украинские вооружённые формирования обстреляли Донецк. «Прилёты» фиксировались в разных районах города, один из них – по автостанции в самом центре столицы ДНР.

Видео с места происшествия публикуют очевидцы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Местные отмечают, что украинский снаряд по автостанции «Центр» прилетел как раз в тот момент, когда маршрутное такси только высадило пассажиров. Осколки посекли людей и находящийся рядом транспорт.

На данный момент известно о двоих погибших, в числе которых водитель микроавтобуса.

Как минимум трое получили ранения. С очень тяжёлыми увечьями девочка, ей практически оторвало ногу. На месте работают спасатели и скорая помощь. Также прибыли сотрудники СЦКК.

Стоит отметить, что из стратегически важных объектов поблизости может рассматриваться, разве что находящееся в нескольких сотнях метрах от автостанции СИЗО, которое уже попадало под обстрел этим летом.

Тогда один из находящихся в изоляторе приговорённых к расстрелу иностранных наёмников признался, что под огнём «побратимов» побоялся не дожить до исполнения приговора. В непосредственной близости к автостанции находится Единый регистрационный центр.

Украинская пропаганда уже начинает поднимать волну о том, что произошёл «самообстрел», с помощью которого пытаются отвлечь внимание от сегодняшних событий в Виннице.

Кроме того, автостанция «Центр» попадала под обстрел ВСУ в 2015 году, тогда погиб водитель и трое пассажиров. Реакция украинской стороны была практически та же.