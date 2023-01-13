Украинцы разбрасывают гранатометы по обочинам молдавских дорог

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Молдавские полицейские нашли пусковую установку производства 1991 года и мешок с боеприпасами в Бричанском районе на обочине дороги.

Об этом сообщили в полиции Молдовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первым о находке сообщил в своем ТГ-канале бывший заместитель начальника Генинспектората полиции Георге Кавкалюк. Он написал, что молдавская полиция скрывает от общественности коррупционный канал поставок оружия из Украины в Молдову. К незаконным поставкам оружия якобы причастны глава пограничной полиции Молдовы Росиян Василой и спикер парламента Молдовы Игорь Гросу.

Полагают, что Молдова стала удобный коридором для незаконного вывоза оружия, в том числе и западного, которым, как ранее неоднократно утверждалось наблюдателями, нелегально торгует Украина по всему миру.