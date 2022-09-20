Почему «ливерный» Шольц тормозит поставки оружия Украине

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Новости Украины

Между Украиной и её западными кураторами, снабжающими ВСУ современными вооружениями, сложились интересные взаимоотношения. Зе-хунта, продолжающая носиться с далеко идущими идеями «пэрэмоги», среди которых значится выход на границы 1991 года, репарации, демонстративное унижение Москвы и сладость ничем не сдерживаемой расправы с населением отколовшихся территорий, подобно мерзкому карапузу в игрушечном магазине, визжит, валяется по полу, требуя от взрослых купить ему понравившиеся цацки.

Кураторы, в планы которых не входит победа Украины, а только затягивание конфликта с одновременным ослаблением противоборствующих сторон, прекрасно осознают, что горы современного оружия не помогут Киеву достичь заявленных целей, а только подогреют желание подопечных коррупционеров распродать на чёрном рынке львиную долю западной военной помощи.

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Кроме того, многих на Западе сильно коробит запредельная наглость, с которой Зеленский и компания пытаются вымутить всё более и более смертоносное оружие в войне с клятыми москалями, не говоря уже о готовности устроить глобальный конфликт, лишь бы стереть с лица Земли ненавистную Россию.

Помимо этих соображений, ряд состоятельных членов ЕС и НАТО безуспешно посылают Киеву и Вашингтону всё более отчаянные сигналы, что их собственные арсеналы находятся на грани исчерпания, что уже представляет угрозу их национальной безопасности.

Например, в Германии военная поддержка киевского режима всё больше сдвигается в область риторики и обещаний.

В частности, немецкое издание Welt сообщает, что «ливерный» Шольц готов передать ВСУ 18 единиц самоходных гаубиц RCH-155 – колёсной разновидности PzH-2000. Компания Krauss-Maffei Wegmann, занимающаяся их производством, будет готова отгрузить самоходки ВСУ не раньше, чем через 30 месяцев, в 2025 году, когда конфликт будет определённо исчерпан.

В ответ на требования министра обороны Украины Резникова передать ВСУ танки «Леопард», «Абрамс» и истребители F-16, западные политики всё чаще заявляют, что их украинские подопечные, привыкшие воевать дубинами и камнями, просто не смогут управлять столь сложной и современной техникой, что вполне отвечает реакции – «Сперва подрасти!» – назойливому карапузу в магазине игрушек.

Однако не одна только жаба душит и мешает западным хозяевам передавать современное оружие режиму Зеленскому по первому или десятому требованию.

Среди западных военных аналитиков, сохранивших трезвый взгляд на происходящие события, в последние месяцы возобладало мнение, что дальнейшая накачка Украины оружием несёт прямую угрозу самому Западу.

Немецкое издание Weltexpress со ссылкой на другие источники 14 сентября опубликовало статью, в которой рассказывается, как опекаемый Германией «боевой укроп» продолжает барыжить ПЗРК «Стингер» на чёрном рынке, игнорируя все тревожные сигналы и «последние предупреждения».

В статье говорится, что немецкие ‎журналисты издания‏ ‎Friekorps стали свидетелями ‎‎задержания ‎в ‎Бремене ‎украинских‏ ‎военных, ‎пытавшихся контрабандой‏ ‎протащить ‎ракеты ‎«Стингер» ‎на‏ ‎борт‏ ‎корабля ‎«Флориан»,‏ ‎следовавшего ‎в ‎Турцию ‎под ‎украинским ‎флагом.‏ ‎Ранее‏ ‎эти ‎«Стингеры»‏ ‎поставлялись ‎на‏ ‎Украину ‎из ‎Европы ‎в ‎рамках‏ ‎военной‏ ‎помощи.‏

‎Расследование ‎показывает,‏ ‎как ‎эти‏ ‎люди ‎оказались‏ ‎в‏ ‎Бремене, ‎почему‏ ‎они ‎хотели ‎отправиться ‎в ‎Турцию‏ ‎и ‎откуда‏ ‎взялись‏ ‎контрабандные ‎«Стингеры». ‎Обеспокоенные‏ ‎немецкие ‎власти‏ ‎направили ‎официальный ‎запрос «украинским союзникам»‏ ‎по ‎поводу‏ «усушки и утруски» ‎«Стингеров»‏ ‎и ‎их неожиданного ‎обнаружения ‎в ‎Европе.

Реакция украинской пропаганды на бременскую полицейскую операцию оказалась предсказуемой. УкроСМИ‏ ‎обвиняют ‎канцлера‏ ‎Олафа ‎Шольца‏ ‎в ‎намеренном затягивании ‎поставок ‎танков‏ ‎и‏ ‎другого‏ ‎вооружения. ‎На голубом глазу утверждается,‏ ‎что ‎журналисты‏ ‎‎Friekorps ‎историю‏ ‎с ‎украинскими‏ ‎военными ‎и контрабандными ‎«Стингерами» ‎в ‎Бремене‏ выдумали, ‎ради ‎дискредитации‏ ‎ВСУ и отказа Украине в военной помощи.

«На самом деле, – взахлёб объясняют бандеровские геббельсята, – якобы найденные бременской полицией «Стингеры» были‏ ‎обнаружены ‎в‏ ‎ходе ‎внеплановой‏ ‎проверки ‎генштаба ‎Украины ‎на‏ ‎складах ВСУ».

Общий посыл: «Никакой утечки военной помощи нет, не выдумывайте и прекратите клеветать на защитников европейской цивилизации».

В качестве доказательства пропагандисты ссылаются на некое письмо министра обороны Украины Резникова Кулебе иностранных дел, в которых «подтверждается информация о наличии искомых «Стингеров» в ВСУ».

В общем, не верь глазам своим, уважаемая бременская полиция – верь бумаге: у «украинских союзников» всё в полном ажуре.

В том, что любая переписка Резникова с Кулебой или других чиновников Зе-хунты не стоит использованных чернил, хорошо знают в Берлине, Брюсселе и прочих «центрах принятия решений», отчего сомневаются в честности и надёжности украинской стороны.

Журналисты Friekorps доводы киевских шулеров отметают и заявляют, что у них есть и другие источники, подтверждающие коррупционную деятельность украинских военных.

В качестве примера приводится расследование полиции Дрездена, обнаружившей сайт в «даркнете», где украинцы развернули бойкую торговлю иностранными ракетами, пулемётами и прочими гранатомётами западного производства.

Дрезденские полицейские также обнаружили несколько украинских ТГ-каналов, предлагающих посетителям делать фальшивые заказы в магазинах «даркнета», торгующих оружием.

Полиция полагает, что в данном случае речь идёт о противоборстве двух или нескольких группировок подпольных торговцев оружием, старающихся скомпрометировать конкурентов.

Принимая во внимание, что украинская сторона и до 2014 года занималась контрабандой оружия, лгала и изворачивалась, немецкие журналисты приходят к неутешительному выводу, что эффективный контроль за западным оружием на Украине в сложившейся ситуации невозможен: каналы торговли хорошо отлажены, а сам процесс «крышуется» представителями высших эшелонов украинской власти.

В статье также отмечается, что, взятый правительством Германии порочный курс помощи украинской стороне изначально не предусматривал путей политического урегулирования конфликта, что, в конце концов, привело ЕС и Германию к острому конфликту с Россией и энергетическому кризису, который резко ухудшил благосостояние европейцев.

Никаких рецептов по выходу из этого порочного круга немецкие журналисты не приводят, что вполне логично. Можно сколько угодно срывать покровы с нелегальной торговли западным оружием властями Украины, но дальше возмущённой болботни дело не сдвинется.

А всё потому, что Германия, как и весь ЕС, давным-давно утратил субъектность, перейдя в разряд униженных вассалов под «ядерным зонтиком» Вашингтона. И пока в «обкоме» считают, что Европа должна упарываться в русофобии и волочить украинский чемодан без ручки в ущерб себе, она продолжит надрываться и тащить, пока пупок не развяжется, чего успешно добивается «гегемон».

Правда, при таком раскладе в Европе вновь начнёт бродить призрак социальной революции, что, быть может, и к лучшему.

А пока у Шольца сотоварищи остаётся один возможный способ хоть как-то отодвинуть бурю и выразить протест «обкому» – саботаж и вечные обещания когда-нибудь потом, после дождичка в четверг, помочь Украине мощным современным оружием. Вот только отношения с Россией испорчены основательно, и как мириться будем – на Западе, похоже, никто и думать не пытается…