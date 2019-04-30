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30.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Украина
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Украинцы ринулись в ЛДНР за российским гражданством

Количество желающих получить российский паспорт граждан Украины настолько велико, что блокпосты и Миграционная служба ЛДНР перегружены очередями.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава Горловской городской администрации Иван Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нагрузка на болкпосты у нас возросла многократно. И люди не стесняясь говорят о том, что они едут оформлять паспорта ДНР. Потому что без паспорта ДНР паспорт Российской Федерации выдан не будет. Количество заявлений в Миграционную службу республики на получение паспорта гражданина ДНР возросло в 5-6 раз», – сообщил Приходько.

Также он подчеркнул, что вновь избранный президент Украины, ежели пожелает раздавать гражданство россиянам, потерпит фиаско, потому что количество желающих будет смехотворным.

«Насчёт того, что Зеленский хочет выдавать паспорта в России. Мы посчитали – даже те количества паспортов, которые сейчас есть в ДНР, чтобы оформить им всем российский паспорт, нужно как минимум три года. Так вот, если Зеленский захочет выдавать паспорта – я думаю, что он за сутки справится. Вот такое количество людей захочет их получать», – добавил политик.

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