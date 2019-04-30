Зеленский доверился невменяемым людям

30.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Победитель украинских президентских выборов Владимир Зеленский не является автором обращения, подписанного его именем и адресованного главе российского государства Владимиру Путину.

Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Очевидно, что Зеленский не писал этот текст. Он написан либо человеком из России, либо специалистом по современной российской политической лексике. Зеленский просто не мог знать эти обороты. Это все абсолютно не его. Поэтому я отношусь к этому, как к эксперименту, что он кому-то доверился. Кто-то вместо него написал этот текст, а потом может быть Зеленский поймет, что нельзя так поступать и стоит доверять вменяемым людям», – полагает эксперт.

Как сообщал «ПолитНавигатор» Зеленский обвинил Россию в отсутствии демократии, призвал не соблазнять граждан Украины паспортами РФ, но при этом выразил готовность к переговорам.