Украинцы считают войну в Донбассе гражданским конфликтом – признание эксперта

13.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на риторику Киева, большинство граждан Украины уверены, что война в Донбассе – это не «российская агрессия», а гражданская война.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Алексей Калиниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не могу понять, почему не развивается Минский процесс, ведь всё для этого есть. Запрос населения о том, что мир – это первостепенная задача власти, большинство населения свыклось с мыслью, что это всё-таки внутренний конфликт Украины, это связанно с тем, что нам необходимо проводить административную реформу», – сказал он.

Алексей Калиниченко также подчеркнул, что противоречия между Россией и США сглаживаются, и в скором времени Киев могут принудить к выполнению «Минска».

«Как бы там ни было, сегодня противоречия по Украине между США и Россией явно сглаживаются, и сейчас как раз время реализовывать процессы, которые связаны с «Минском».

Но, скорее всего, мы опережаем глобальный сценарий, поэтому Украина должна оставаться в том состоянии по ситуации в Донбассе, в котором мы находимся», – грустно резюмировал эксперт.

Напомним, ранее один из лидеров партии «Оппозиционной платформы – за жизнь» Вадим Рабинович заявил, что если команда президента Украины Владимира Зеленского продолжит игнорировать Минские договорённости и принимать законы вроде возвращения наблюдательных советов, то власть доиграется до досрочных выборов.