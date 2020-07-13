«Воры и шизофреники, опомнитесь!» – Рабинович обрушился на Зе-команду

13.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если команда президента Украины Владимира Зеленского продолжит игнорировать «Минск» и принимать законы вроде возвращения наблюдательных советов, то власть доиграется до досрочных выборов.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявил депутат, один из лидеров партии «ОПЗЖ» Вадим Рабинович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Парламентарий отметил, что 73 процента украинцев проголосовавших за Зеленского, в число в которых входит и он, попросту «обдурили».

«Об этом свидетельствуют события прошлой недели. Напомню несколько из них. Высказывание пана Резникова – вице-премьер, человек, который ответственный за мир на Донбассе, от Зеленского, говорит, что мира не будет, Минские договорённости отменяются и предлагает нам подождать 25 лет. Понимаю, полпред Зеленского считает, что будет со своим шефом сидеть 25 лет на шее у украинского народа, но я хочу вас огорчить: если вы не хотите нести мир, то и мы долго носить вас не будем.

Далее маразм крепчал. Срочно собирается высший законодательный орган Украины ради принятия закона №37/08, без которого, оказывается, страна жить просто не может. Этим законопроектам предусматривается возвращение наблюдательным советам и иностранным дармоедам миллионные зарплаты, и всё это за счёт народа Украины», – заявил Рабинович.

«Я всё это ещё раз внимательно прочитал, чтобы убедиться, не сошёл ли я с ума. Нет, так и есть! Главный злободневный вопрос – вернуть сверхвысокую зарплату иностранным подручным и местным дармоедам типа Лещенко, Найема и другим, которые присосались к нашим госкорпорациям.

Власти наплевать на всех, пусть люди умирают с голода – ничего не имеет значения, кроме интересов иностранных дядек, у которых, видимо, карманы похудели от денег, и теперь нужно срочно влезть в карман украинцам и забрать оттуда последнее. И если «слуги народа» за это проголосуют, то, боюсь, выборы на Украине пройдут намного раньше, чем вы все думаете. Опомнитесь, людям нечем семьи кормить!» –возмутился депутат.

Он подчеркнул, что власть вместо того, чтобы помогать украинским семьям остаться на плаву, раздаёт деньги «всяким иностранным наблюдательным советам.

«Да вы воры, которых страна ещё не видела! Вы и есть тот самый коронавирус, который убивает украинцев и Украину. Думаете, завоевали страну? Думаете, и дальше будете издеваться над людьми, прикрываясь бредом о креативных идеях? Считаете, что шизофрению мы будем и дальше терпеть? Если «слуги народа» это поддержат, то они предатели украинского народа», – добавил Рабинович.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Алексей Резников заявил, что Киев не собирается выполнять Минские договоренности в том виде, как они были подписаны предыдущим руководством и поддержаны резолюцией Совета безопасности ООН. Кроме того, дипломат подчеркнул, что соглашения были подписаны Украиной «под дулами пулемётов и автоматов».