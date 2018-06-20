20.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Демография, Политика, Украина

Украинцы скоро попадут в Красную книгу


Население Украины продолжает сокращаться: на 100 умерших теперь приходится всего 54 новорожденных.

Об этом, выступая сегодня в Верховной Раде, заявил депутат от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера на повестке дня Рады вместо необходимых для людей законов стоял проект решения о переименовании Переяслава-Хмельницкого в Переяслав. Также вчера Госстат сообщил, что с начала года население нашей страны уменьшилось на 100 тысяч людей. То есть, пока коалиция занимается переименованием и делит бюджет, за полгода с карты Украины исчезло 4 города, население каждого из них равно Переяслав-Хмельницкому», – подчеркнул Вилкул.

«У нас уже на 100 умерших всего 54 новорожденных. Такого уменьшения населения нет нигде в мире. И 8 миллионов людей уехали заграницу, – сообщил нардеп.

Напомним, вчера на Украине разгорелась дискуссия из-за переименования Переяслав-Хмельницкого

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