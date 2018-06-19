19.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Богдан Хмельницкий признан на Украине агентом Путина

В Верховной Раде в повестку сегодняшнего заседания включен вопрос о переименовании города Переяслав-Хмельницкий, чтобы исключить из него упоминание о гетмане Богдане Хмельницком, который пошел на воссоединение русских земель – Московского царства и Малороссии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Игорь Попов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в повестке дня Рады – переименование города Переяслав-Хмельницкий. Вторую часть названия надо убрать, Хмельницкий оказался скрытым коммунистом и агентом Путина», – язвит украинский депутат.

Попов прогнозирует, что в дальнейшем упоминание Хмельницкого будет ликвидировано и из других топонимов.

«Но на этом останавливаться нельзя. Теперь видимо надо убрать соответствующую фамилию из названия города Хмельницкий, улицы Хмельницкого в Киеве (вернуть ей прежнее название), заменить голову памятнику Хмельницкого на более политкорректную и развернуть коня, чтобы всадник показывал булавой в другую сторону. В Киеве жара, 451 по Фаренгейту», – написал нардеп.

В комментариях под записью сразу же началась дискуссия.

С автором поста поспорил экс-вице-спикер Рады националист Николай Томенко.

«Игорь, не пиши исторических глупостей. У нас есть город Хмельницкий, а исторический город Переяслав, он знаменит еще с княжеских времен! А потом политбюро ЦК КПСС (точнее, президиум ВС СССР и ЦК КП (б) У) по случаю юбилея Переяславской рады переименовали этот город и переписали нашу историю. Мол, украинцы отдавали жизнь, чтобы жить под Россией, вот и Переяслав-Хмельницкий тому подтверждение», – пояснил Томенко цель сегодняшнего переименования.

Зампред ЦИК Украины Андрей Магера предложил осуществить переименование и других украинских городов.

«Вторую искусственную часть названия надо также убрать из Владимира, Каменец, Могилева», – предлагает Магера.