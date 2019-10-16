Украинцы смирились с вассальным статусом своего государства

16.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинцев практически не заинтересовала поездка президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

Об этом пишет «Российская газета», давая оценку последней социологии, показавшей серьезное падание рейтинга Зеленского.

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Издание предполагает, что падение популярности украинского президента связано с двумя главными факторами: неспособностью установить мир в Донбассе и намерением начать распродажу земель сельскохозяйственного назначения.

«Помимо этих двух тем на рейтинг Зеленского негативно влияет отсутствие каких-либо значимых реформ и ожидаемое с 1 января повышение стоимости отопления на 20-40 процентов в зависимости от региона. А также созданный на Украине режим наибольшего благоприятствования для узкой группы олигархов во главе с Коломойским. Удручает избирателей отсутствие обещанных Зеленским «посадок» для проворовавшихся предшественников – ворох досудебных расследований, затрагивающих Порошенко, пока не слишком беспокоит последнего. По всем делам он проходит в статусе свидетеля», – пишет издание.

«И, скорее всего, украинцев вообще не заинтересовала поездка их президента в США – вассальная зависимость Киева от Вашингтона и соответствующее отношение к украинским визитерам здесь воспринимают как данность», – резюмирует «РГ».

Как сообщал «ПолитНавигатор», за последние полтора месяца доверие украинцев к Зеленскому упало на 10%.

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