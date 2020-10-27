Украинцы стали подопытными кроликами для испытания американских вакцин

27.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Запад будет использовать украинцев как подопытных кроликов для своей вакцины от коронавирусной инфекции, поэтому и запрещает властям закупать российскую вакцину.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кузьмин подчеркнул, что руководство Украины исповедует двойные стандарты, продолжая торговые отношения с Россией, но запрещая закупать российскую вакцину.

«Вот, мы в России же покупаем газ? Мы в России покупаем нефть, покупаем электроэнергию, покупаем уголь. Ну покупаем же? Мы в России покупаем топливо для атомных станций. Наши украинцы ездят в Россию на заработки – это же можно? А Липецкую фабрику президент Порошенко в России содержал. Можно. То есть покупать в России нефть с газом можно, а вакцину нельзя.

А почему нельзя вакцину покупать? То есть нефть можно, газ можно, а вакцину нет. А конфеты можно туда отправлять? Почему можно покупать уголь в России, а вакцину нет? Это же элементарный вопрос, но всем ответ на него понятен. Для президента Зеленского тоже, и для всего его офиса. Это же понятная всем история – почему этого не делается?..

Они будут испытывать на украинцах свои вакцины. Ну это же информация не секретная, что попытались провести исследования на европейцах и пошли сбои, несколько человек умерло. Ну зачем им испытывать на европейцах и американцах – можно же тут, на наших. Туземцы же есть – за бусы будут на нас испытывать», – заявил Кузьмин.

Политик также подчеркнул, что разрабатывать собственную вакцину на Украине невозможно, потому что научные лаборатории за последнее время были уничтожены или заменены американскими.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что на Украине целые семьи прививаются российской вакциной от коронавирусной инфекции нового типа.