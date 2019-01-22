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Украинцы: Владельцами сгоревших танкеров были турки
Загоревшиеся в Черном море танкеры «Маэстро» и «Кэнди» принадлежали турецкой компании, которая находится в «черных списках» из-за заходов в Крым и Сирию.
Об этом в своем блоге заявил беглый крымский экономист, «член Майдана иностранных дел» Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его информации, танкеры занимались перевозкой газа из Керчи и Темрюка в Ливан и Сирию.
Клименко сообщает, что экипаж танкера «Venice» (предыдущее название Candy, построен в 1992 году) накануне пожара уведомлял, что идет из Темрюка в Ливан.
Танкер «Маэстро» 1990 года постройки прибыл к месту трагедии из турецкого порта Мармара Эрегли (там есть газовый терминал).
«В течение недели выполнял в районе перевалки малопонятные маневры (возможно промывал танки). При прохождении Босфора указал порт назначения Темрюк, однако позже изменил его на To Order (то есть «по назначению» или «по приказу судовладельца»)», – пишет Клименко.
Он уверяет, что «американские партнеры» уже выяснили, кто был собственником судов – турецкая компания Milenyum Denizcilik Gemi, попавшая под санкции в 2015-м году за заходы в Сирию и Крым.
Ранее экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин описал схему незаконной перевалки топлива у Керченского пролива, которой, скорее всего, занимались экипажи загоревшихся танкеров.
Метки: Керченский пролив, Пожар танкеров
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