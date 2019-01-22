Сгоревшие у Керчи танкеры занимались нелегальным бизнесом

22.01.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин описал схему незаконной перевалки топлива, которой, скорее всего, занимались экипажи загоревшихся вчера у Керченского пролива танкеров под флагом Танзании «Маэстро» и «Канди».

Нелегальная схема сопровождается всегда риском, рассказал бывший министр в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Цуркина, в нейтральных водах между Крымом и Кубанью еще с украинского периода шла нелегальная перевалка. Суда, стоящие за пределами 12-мильной зоны использовались как склады, куда свозили грузы и перепродавали их по завышенной цене. Это позволяло офшорным компаниям минимизировать расходы.

«Многие минимизируют свои доходы, поэтому экспортируют грузы по минимальной возможной цене. Покупателем в таких схемах выступают офшорные компании. Заключается контракт с офшором, по заниженной цене, естественно, бюджет получает минимальные налоги, после товар на судне покидает территориальные воды России и двигается к «матке» и там просто перепродается, уже по другой завышенной цене.

Во всех этих схемах нет никакого контроля безопасности, борьбы за живучесть, соответствия нормам и прочему. Так как эти суда-матки практически никогда не заходят в порт, они всегда болтаются на якоре в море и выполняют свои функции плавучих складов.

За услуги налили/слили берется в среднем 2-4$ за тонну, это в разы дешевле, чем зайти в порт и сделать это официально.

Ранее обеспечивающим всем необходимым (вода, еда и прочее) эти «матки» были предприниматели из той далекой крымской Украины до 2014 года, сейчас многие из них интегрировались в российское правовое поле. Большая часть ушла в Украину и оттуда снабжает всем необходимым данный флот», – заявил Цуркин.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что у входа в Керченский пролив, в нейтральных водах загорелись два танкера, которые занимались перевалкой топлива. Жертвами ЧП стали уже 10 человек, еще 10 пропали без вести. Остальных 12 членов экипажей двух суден удалось спасти, но пожар не смогли затушить из-за большого количества топлива, находящегося на танкерах.