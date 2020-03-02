02.03.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Украинцы все чаще уезжают жить в Россию


Киевская власть делает все возможное, что представить Россию как чуждое гражданам Украины государство.

Об этом в интервью «Комсоомольской правде» заявил директор Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, давая оценку намерению Украины ввести для своих граждан посещение РФ исключительно по загранпаспортам.

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«Задача — подчеркнуть чуждость России для Украины. И, да — создают дополнительные сложности для части украинцев, регулярно приезжающих на российскую территории для заработков — сезонных или постоянных», – сказал Ищенко.

Он обратил внимание, что в крупнейшие города России приезжают со всех регионов Украины, включая западные, которые традиционно ориентированы на заработки в Польшу.

«Тут возникает вопрос — как же так, это же «страна-агрессор» – а туда миллионы украинцев едут без виз?», – отметил эксперт.

Политолог также напомнил, что в прошлом году российские паспорта получили полмиллиона граждан Украины.

«Причем половина из них — не из Донецкой и Луганской областей. То есть полмиллиона человек, считавшихся гражданами Украины, собираются жить в России И так день за днем, год за годом. Люди уже не на заработки едут – они остаются тут жить», – резюмировал Ищенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», львовяне едут на заработки в Москву, чтобы прокормить своих детей-атошников

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