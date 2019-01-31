Украинцы вывесили лживую бумажку в Крыму и отчитались об успешной диверсии

31.01.2019, Евпатория, Максим Карпенко

Украинские «свидомые» отчитались об успешной информационной «диверсии» в Крыму. Так, на одной из информационных досок в Саках, где расклеены вырезки из газет, неизвестные повесили рукописную листовку, в которой автор проклинает Русскую весну 2014-го и размышляет о том, каким был бы Крым в составе Украины.

«Представьте, каким был бы Крым с безвизом, со всеми международными программами, без огромных цен, со свободой слова и самовыражения. Будь ты проклята, весна 2014!», – говорится в листовке.

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Автор при этом не указывает, является ли «свободой слова» массовые убийства и аресты противников нынешнего режима на Украине, запрет русского языка, неугодных СМИ, Интернет-ресурсов, преследование независимых журналистов, нападения курируемых СБУ националистов на организаторов оппозиционных манифестаций.

Кроме того, утверждая об отсутствии «огромных цен» на Украине, «свидомые» умалчивают о колоссальном росте тарифов после Евромайдана, который продолжается по сей день – очередная волна повышения расценок планируется после грядущих выборов. Нынешние тарифы на Украине уже превышают пенсии, что привело к кризису неплатежей.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в Симферополе сорвалась пропагандистская акция украинских патриотов – на улице Февральской упал беспилотник с украинской символикой и листовками.