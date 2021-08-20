Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
20.08.2021 23:55 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

Украинцы Юго-Востока ненавидят свою «независимость»

Новости УкраиныБольшинство жителей южных и восточных регионов Украины жалеют о приобретении «независимости» своей страной в...

Большинство жителей южных и восточных регионов Украины жалеют о приобретении «независимости» своей страной в 1991 году.

Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«В 1991 году, когда проходил референдум о независимости Украины, большинство голосовало «за» по всей стране, даже в Крыму было немного больше половины.

А сейчас на востоке и юге Украины проголосовало бы немного меньше половины за независимость Украины. А центр, и запад особенно, голосовали бы «за», – сказал он.

Также политолог отметил, что причина столь негативного отношения к независимости своей страны в серьёзном экономическом кризисе и обнищании населения.

«Отношение к идее независимости за эти годы ухудшилось, что не удивительно, поскольку Украина – единственная страна постсоветского пространства, которая за эти 30 лет не достигла того уровня ВВП, который был в 1991 году.

Причём не просто не достигла, а достигла примерно две трети. Я ссылаюсь не на наши доморощенные данные, а на результаты Международного валютного фонда. Иначе, как катастрофой и экономическим провалом, объяснить это нельзя», – заключил Погребинский.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что 41 % украинцев (44% молодёжи) согласны с Путиным и считают себя одним народом с русскими.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть