Украинцы Юго-Востока ненавидят свою «независимость»

20.08.2021 23:55 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Большинство жителей южных и восточных регионов Украины жалеют о приобретении «независимости» своей страной в 1991 году.

Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 1991 году, когда проходил референдум о независимости Украины, большинство голосовало «за» по всей стране, даже в Крыму было немного больше половины. А сейчас на востоке и юге Украины проголосовало бы немного меньше половины за независимость Украины. А центр, и запад особенно, голосовали бы «за», – сказал он.

Также политолог отметил, что причина столь негативного отношения к независимости своей страны в серьёзном экономическом кризисе и обнищании населения.

«Отношение к идее независимости за эти годы ухудшилось, что не удивительно, поскольку Украина – единственная страна постсоветского пространства, которая за эти 30 лет не достигла того уровня ВВП, который был в 1991 году. Причём не просто не достигла, а достигла примерно две трети. Я ссылаюсь не на наши доморощенные данные, а на результаты Международного валютного фонда. Иначе, как катастрофой и экономическим провалом, объяснить это нельзя», – заключил Погребинский.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что 41 % украинцев (44% молодёжи) согласны с Путиным и считают себя одним народом с русскими.