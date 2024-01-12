Украинцы за 300 долларов «сливают» координаты ПВО, – российский военкор

Украинское население за небольшую плату «сливает» российским военным местонахождение систем ПВО и устраивают диверсии на объектах инфраструктуры. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации Коца, участвуют в этом, хоть и не по идеологическим соображениям, но такая работа крайне необходима и ценна.

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«Ходят слухи, что уже жители того же Киева присылают фотографии размещения батарей Patriot за 300 долларов. Если эта информация верна, это очень здорово, что и мы работаем в том числе и на возмездной основе с людьми, которые, пусть и не сильно нас поддерживают, но при этом готовы слить важную информацию за небольшое вознаграждение или поучаствовать в какой-нибудь диверсионной акции. Тут недавно в Киевской области поймали двух подростков, которые без какого-то идеологического подтекста, но поджигали релейные шкафы на железной дороге, чем нанесли серьезный ущерб на отдельных ее участках в Киевской области. Так вот, они получали задания через Telegram и оплату на карту или на криптокошелек, как это заведено у украинцев, которые подкупают наших подростков», – заявил Коц.