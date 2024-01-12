Украинцы за 300 долларов «сливают» координаты ПВО, – российский военкор

Анатолий Лапин.  
12.01.2024 19:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 841
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина


Украинское население за небольшую плату «сливает» российским военным местонахождение систем ПВО и устраивают диверсии на объектах инфраструктуры. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации Коца, участвуют в этом, хоть и не по идеологическим соображениям, но такая работа крайне необходима и ценна.

Украинское население за небольшую плату «сливает» российским военным местонахождение систем ПВО и устраивают диверсии...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Ходят слухи, что уже жители того же Киева присылают фотографии размещения батарей Patriot за 300 долларов. Если эта информация верна, это очень здорово, что и мы работаем в том числе и на возмездной основе с людьми, которые, пусть и не сильно нас поддерживают, но при этом готовы слить важную информацию за небольшое вознаграждение или поучаствовать в какой-нибудь диверсионной акции. Тут недавно в Киевской области поймали двух подростков, которые без какого-то идеологического подтекста, но поджигали релейные шкафы на железной дороге, чем нанесли серьезный ущерб на отдельных ее участках в Киевской области. Так вот, они получали задания через Telegram и оплату на карту или на криптокошелек, как это заведено у украинцев, которые подкупают наших подростков», – заявил Коц.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть