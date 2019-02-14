14.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Выступающие на украинском телевидении политики и эксперты запугивают народ заявлениями о том, что «Путин нападёт» на их нищую страну, но при этом не говорят ни слова об американской экспансии вокруг России.

Об этом в эфире телеканала «Киев» заявил позвонивший в студию зритель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что вы пугаете народ этим «Путин нападёт-Путин нападёт». Нужна ему [неразборчиво] Украина с такими войсками, где народ содержит армию, а не государство. Это раз. А во-вторых, какого черта лезет Америка за 13 тысяч километров сюда в Украину? С Турцией хочет влезть в Грузию, а в Грузии уже всё… Со всех сторон хочет обложить. Так при чем тут Путин? Я не за Путина, я не за своего президента…», – обратился к гостям студии Михаил из Казатина Винницкой области, после чего ведущий резко прервал звонок.

Напомним, ранее декан Высшей школы телевидения МГУ им. Ломоносова Виталий Третьяков заявил, что в случае дальнейшего саботажа Минских договоренностей, киевскую власть ожидает грузинский сценарий.