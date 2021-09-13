Украине для наступления в Донбассе нужно пятикратное увеличение сил на линии фронта – военный эксперт

13.09.2021 20:27 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На линии разграничения в Донбассе с обеих сторон находится примерно равное число военнослужащих, поэтому для наступления на республики Киеву нужно в пять раз увеличить войска.

Об этом в эфире радиостанции «НВ» заявил украинский военный эксперт, бывший полковник оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«У нас есть данные о том, что на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской области размещены до 35 тысяч военнослужащих, они разделены на два корпуса – первый и второй армейские корпусы восьмой полевой армии южного военного округа. Да, там проходит ротация техники, мы это видим при помощи разведки, но накопление сил и средств там не происходит. Украина же держит на линии разграничения паритетную группировку, а для того, чтобы проводить наступательные действия нужно иметь как минимум трёх или пятикратное преимущество», – рассуждает эксперт.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ заявил, что украинская армия должна готовиться к ведению наступательных действий на неподконтрольные Киеву территории.