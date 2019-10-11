Украине грозит «детонация меньшинства»

11.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выполнить взятые на себя обязательства по началу мирного процесса в Донбассе, пока не утихомирит украинских националистов, раскачивающих ситуацию в стране.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политический аналитик Виктор Рыбаченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский сейчас находится в такой ситуации, что пока он не погасит взрывоопасную ситуацию в Украине, он не сможет дать этот стартовый выстрел, которую готовит Порошенко для того, чтобы они начали сильно расшатывать ситуацию в Украине. Он не может на это пойти…

Украинские радикалы, как и любые радикалы в мире, могут детонировать ситуацию, и к ним примкнут все патриоты, которые боятся «формулы Штайнмайера». Как майданы возникали? Было меньшинство, и к нему присоединялись люди. Сейчас это меньшинство может детонировать», – заявил Рыбаченко.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что неспособность украинского президента Владимира Зеленского обеспечить предусмотренный Минскими соглашениями отвод войск на линии соприкосновения в районах Золотого и Петровского в Донбассе, демонстрирует отсутствие политической воли со стороны Киева.