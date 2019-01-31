Украине грозит второй тур военного положения

31.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Определить, какой будет результат предстоящих выборов на Украине, невозможно – несмотря на основное противостояние между двумя главными кандидатами, народ устал от войны, что может привести к неожиданным итогам выборов.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине может быть всё что угодно. Начиная от второго тура военного положения, которое может случиться в случае, если Порошенко будет терять контроль над ситуацией, до каких-то действий Тимошенко, если её не будут устраивать результаты избирательной кампании.

Говоря о народе, парадокс ситуации заключается в том, что в реально воюющей стране, в которой гражданский конфликт и ведутся настоящие военные действия против народа, всё то информационное поле, которое крутится возле избирательной кампании, носит благостный характер. Показатель этой благостности является кандидатура Зеленского как известного актера и комика. Это показатель того, что народу в данном случае нужно и тем самым объясняется, почему они в большей степени смотрят в эту сторону», – сказал Пантелеев.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, 26 ноября Верховная рада ввела сроком на один месяц военное положение в 10 областях Украины.