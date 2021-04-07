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07.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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Украине грозят санкции за выход из переговоров в Минске

Новости Украины

Официальное заявление Киева об отказе от минских переговоров по мирному урегулированию конфликта в Донбассе должно обернуться последствиями для Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил представитель ЛНР на переговорах, советник главы республики Родион Мирошник.

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«Во-первых, нужно возвращаться в Минск. Во-вторых, следует покончить с дистанционным форматом, к которому украинские переговорщики постоянно привлекают десяток посторонних людей, исключая тем самым любую конфиденциальность. Сама тема переезда высосана Резником из пальца. Это лишь еще один повод сорвать переговоры и ввергнуть Донбасс в войну», – сказал луганский политик «Московскому комсомольцу».

Он также подверг критике заявление украинской стороны, обвинившую Белоруссию в заангажированности.

«Это Киев назвал Лукашенко «холуем России», и это Киев уличили в организации провокации с участием россиян в Минске в августе 2020 года. В свою очередь Лукашенко прекрасно справлялся с обязанностью предоставления переговорной площадки для урегулирования конфликта на Донбассе и в состоянии заниматься этим в будущем. Если же представители Киева действительно откажутся ездить на переговоры в Минск, то в рамках «нормандского формата» следует договориться о санкциях против Украины», – резюмировал Мирошник.

Как сообщал «ПолитНавигатор», об отказе от минской переговорной площадки заявил вице-премьер Украины Алексей Резников, по словам которого, Киев не может больше доверять Белоруссии.

Примечательно, что ранее Резников называл Донбасс «раковой опухолью».


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