Украине и Польше можно: зверства хорватских полицейских в отношении мигрантов возмутили ЕС

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Комитет Совета Европы по предотвращению пыток призвал Хорватию принять решительные меры, остановить и расследовать преступления хорватской полиции в отношении мигрантов.

В отчете организации содержатся свидетельства бесчеловечного отношения к нелегалам со стороны пограничной полиции Хорватии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В отчете Комитета говорится о том, что у пришедших из БиГ в Хорватию мигрантов отбирали обувь и заставляли босиком через лес возвращаться назад. Также связанных нелегалов бросали в реку Корана, которая является естественной границей между обеими странами.

Некоторые потерпевшие рассказали, что у них отобрали одежду, раздев либо до нижнего белья, либо догола, а потом еще стреляли вслед. Полицейские избивали их, в том числе применяя резиновые дубинки.

Выводы Комитета по предотвращению пыток Совета Европы ясно показывают, что не было создано эффективных механизмов привлечения к ответственности и выявления виновных в предполагаемых злоупотреблениях, а также – что не существует указаний Управления полиции Хорватии для документирования подобных инцидентов.

Отмечается, что представители Совета Европы столкнулись с трудностями в сотрудничестве с хорватскими властями, им была предоставлена ​​неполная информация, а полицейские помешали экспертам получить доступ к документации, необходимой для выполнения мандата Комитета и сбора информации.

Напомним, что ранее украинские военные расстреляли группу нелегальных мигрантов, пытавшихся прорваться на Украину с территории Белоруссии через зону отчуждения Чернобыльской АЭС.