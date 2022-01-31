Украине наглядно объяснили, что экономическая интеграция ЛДНР с Россией продолжается

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Новости Украины

Поручение президента Владимира Путина о соцвыплатах российским гражданам в Донбассе показывает, что республики интегрируются в Россию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог и экономист Александр Дудчак.

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«Это демонстрирует, что Донецк и Луганск остаются в поле зрения российского руководства, экономическая интеграция развивается. И люди там должны чувствовать, что у них есть защита и поддержка. Причем эта поддержка важна не только материально, но и морально», – сказал Дудчак «Московскому комсомольцу».

Также он раскритиковал требование МИД Украины отменить поручение российского лидера.

«Они могут нести всю эту чушь сколько угодно. Но все помнят, что и уход Крыма, и война на Донбассе стали результатом деятельности этой нелегитимной украинской власти. И хотя Петра Порошенко сменил Владимир Зеленский, сути дела это не поменяло. Напротив, там стали вводить санкции против своих же граждан, своих же предприятий на своей же территории — неслыханное дело. И они еще осмеливаются говорить о том, что кто-то где-то «неправомерно поддерживает» людей, которых они обстреливают и у которых разрушают инфраструктуру», – добавил эксперт.