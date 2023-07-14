Украине не удастся сделать из ЗАЭС второй Чернобыль, но Фукусима возможна

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Ракетные обстрелы Украиной Запорожской АЭС не приведут к поражения ядерных реакторов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор проекта «Стратегическое ядерное вооружение России», старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг.

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«На мой взгляд, вызвать серьезную аварию, действуя извне, практически невозможно. С помощью атаки средствами большой дальности, будь то дроны или ракеты, можно повредить какие-то сооружения и оборудование станции, но наиболее опасные с точки зрения радиоактивности объекты — сами реакторы и бассейны выдержки отработавшего топлива — находятся внутри защитной оболочки. Это прочная железобетонная структура, повредить которую весьма сложно. Но даже такое повреждение еще не будет означать повреждения собственно реактора или каких-то его систем», – сказал эксперт в интервью «Коммерсанту».

Он говорит, что инцидент, сравнимый с Чернобылем, представить себе практически невозможно.

«Это был реактор другого типа, который не имел систем защиты, аналогичных тем, что есть на ЗАЭС. У чернобыльского реактора не было ни стального единого корпуса реактора, ни защитной оболочки. Характер повреждений был таков, что разрушенная активная зона выбрасывала радиоактивные продукты непосредственно в атмосферу», – отметил эксперт.

По его словам, худший сценарий развития ситуации на ЗАЭС может до определенной степени повторить то, что произошло в Фукусиме.

«Но есть и очень существенные отличия. Прежде всего, реакторы станции находятся в режиме останова как минимум десять месяцев, а некоторые — больше полутора лет. Разница между горячим и холодным остановом здесь не так существенна — важно то, что остановлена цепная реакция деления.

За время, прошедшее с момента останова, остаточное тепловыделение в реакторах постоянно снижается. И даже если оно еще не упало до полностью безопасного уровня, оно существенно ниже того, что было в Фукусиме. Это увеличивает время для принятия мер в случае инцидента.

Кроме этого, после аварии в Фукусиме на Запорожской АЭС были приняты меры для снижения вероятности повреждения защитной оболочки в ходе такого рода инцидентов. Так что можно рассчитывать на то, что даже в случае наиболее серьезной аварии выброс радиоактивности в атмосферу можно будет предотвратить. Ключевым моментом здесь будут действия персонала станции», – резюмировал Подвиг.