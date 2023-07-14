Украине не удастся сделать из ЗАЭС второй Чернобыль, но Фукусима возможна

Олег Кравцов.  
14.07.2023 11:21
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Происшествия, Россия, Украина, Энергетика


Ракетные обстрелы Украиной Запорожской АЭС не приведут к поражения ядерных реакторов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор проекта «Стратегическое ядерное вооружение России», старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг.

Ракетные обстрелы Украиной Запорожской АЭС не приведут к поражения ядерных реакторов. Об этом, передает...

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«На мой взгляд, вызвать серьезную аварию, действуя извне, практически невозможно. С помощью атаки средствами большой дальности, будь то дроны или ракеты, можно повредить какие-то сооружения и оборудование станции, но наиболее опасные с точки зрения радиоактивности объекты — сами реакторы и бассейны выдержки отработавшего топлива — находятся внутри защитной оболочки.

Это прочная железобетонная структура, повредить которую весьма сложно. Но даже такое повреждение еще не будет означать повреждения собственно реактора или каких-то его систем», – сказал эксперт в интервью «Коммерсанту».

Он говорит, что инцидент, сравнимый с Чернобылем, представить себе практически невозможно.

«Это был реактор другого типа, который не имел систем защиты, аналогичных тем, что есть на ЗАЭС. У чернобыльского реактора не было ни стального единого корпуса реактора, ни защитной оболочки. Характер повреждений был таков, что разрушенная активная зона выбрасывала радиоактивные продукты непосредственно в атмосферу», – отметил эксперт.

По его словам, худший сценарий развития ситуации на ЗАЭС может до определенной степени повторить то, что произошло в Фукусиме.

«Но есть и очень существенные отличия. Прежде всего, реакторы станции находятся в режиме останова как минимум десять месяцев, а некоторые — больше полутора лет. Разница между горячим и холодным остановом здесь не так существенна — важно то, что остановлена цепная реакция деления.

За время, прошедшее с момента останова, остаточное тепловыделение в реакторах постоянно снижается. И даже если оно еще не упало до полностью безопасного уровня, оно существенно ниже того, что было в Фукусиме. Это увеличивает время для принятия мер в случае инцидента.

Кроме этого, после аварии в Фукусиме на Запорожской АЭС были приняты меры для снижения вероятности повреждения защитной оболочки в ходе такого рода инцидентов. Так что можно рассчитывать на то, что даже в случае наиболее серьезной аварии выброс радиоактивности в атмосферу можно будет предотвратить. Ключевым моментом здесь будут действия персонала станции», – резюмировал Подвиг.

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