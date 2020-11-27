«Украине нужен имперский герб» – Карасев вдруг затосковал по серпу и молоту

27.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине полно других проблем, вместо чего выдумали конкурс с большим государственным гербом, притом, что нынешний вполне соответствует имперской сути украинского государства.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как-то жили 30 лет с хорошим трезубом. Ну, зачем сегодня львов дорисовывать туда? Поэтому, я думаю, пока это дело надо отложить в сторону, это не самая большая проблема для страны. Это раз.

Во-вторых, согласен, голосов не найдется, потому что эстетически это не вызывает хорошее впечатление. Это два.

В-третьих, он для маленьких стран, для Средневековья. Геральдические графства, какие-то курфюрста или княжества. Мы страна развитая, технологическая, мы должны чтобы герб нас к этому призывал!

Вот смотрите, понятно, что здесь надо будет по-другому, но серп и молот, ну это же хорошая была, там идея была в чем – да союз рабочих и крестьян! Понятно, что при всех этих делах, но в этом был большой смысл. Молот – это было 20 столетие, молот рабочего, серп и так далее.

Так и тут – надо придумать что-то такое, чтобы современность была, не вот это приданье старины глубокой. Не понятно, к чему оно отсылает. То ли к Галицкому «князивству», которое было, то ли ещё к чему, так, когда мы под Литвой были. Зачем?» – возмущался Карасёв.

«У нас очень славная история, между прочим имперская, а не колониальная. В России сейчас очень многие пишут, что украинцы как зашли туда – начиная с Алексея Михайловича, когда он завел туда с Киево-Могилянского попов. Они уничтожили российское православие народное и установили РПЦ проукраинскую, а потом – Пётр I, который любил Украину. И заканчивая Щербицкимм и Горбачевым, у которого фамилия матери по матери была Гапколо, настоящая украинка.

Вот, они говорят, что во всём украинцы виноваты. Да, в каком-то смысле мы эту колониальность и создавали, вот эту всю империю, войдя туда в православие византийско-греческое, греческих попов туда делегируя, а потом делегируя вождей. Начиная от Хрущева и уже на излете Советской империи. У нас же имперское большое!», – рассказал политолог.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее депутат Верховной рады, разглядывая эскиз нового большого украинского герба, обнаружил на нём «специфический крест» и «писюн».