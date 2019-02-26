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26.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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Украине обещают теракты и политические убийства накануне выборов

Действующему президенту Украины необходимо пролить кровь, чтобы через провокацию удержаться в кресле в условиях начала агрессивной кампании против себя.

Об этом в студии канала «Россия 1» заявил политолог Араик Степанян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему они начали так рано свою кампанию и так агрессивно. За две недели до выборов придёт хозяин и назначит, кто должен быть президентом, поэтом эти кандидаты, понимая, что пока у американцев нет принятого решения, начали мочилово с такого агрессивного старта. Поэтому Тимошенко сразу обвинила Порошенко в госизмене, мол, ты меня не тронь, если тронешь, значит ты специально меня убрал, потому что я тебя обвинила. Поэтому Порошенко за эти две недели обязательно должен пролить кровь, убрать какого-то своего конкурента.

Обязательно на Украине должны быть политические убийства, могут быть теракты и так далее, потому что это – единственный способ своего спасения. Порошенко понимает, что себя надо спасать. А как? А вот так!» – заявил Степанян.

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