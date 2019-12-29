29.12.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Донбасс, Украина
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Украине отдали организаторов теракта в Луганске

Среди возвращенных сегодня по обмену на Украину из ЛНР оказались организаторы теракта, в ходе которого в феврале 2017 года в Луганске была подорвана машина полковника Олега Анащенко, руководителя Управления Народной милиции. Вместе с Анащенко в результате взрыва погиб и его водитель.

Украинский телеведущий Алексей Мочанов сообщил в блоге, что среди освобожденных из ЛНР оказались его знакомые – организаторы и исполнители теракта. Они мстили Анащенко за то, что тот, якобы, в 2014 году отдал приказ сбить Ил-76 с украинским десантом над луганским аэропортом.

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«Дал команду сбить наш Ил-76 над луганским аэропортом. Вы хотели, чтобы Украина, как Израиль и Моссад, не спускали с рук террористам их преступления. Не спустили. Рискнули всем, выполнили боевое распоряжение, не смогли безопасно выйти, получили каждый по пожизненному в одиночке без права переписки – и сегодня ад для них кончился», – радуется Мочанов.

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