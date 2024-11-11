Украине перекроют кран, если не согласится на предложение Трампа – Арестович

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Украине придется несладко, если она откажется выполнять предложения по прекращению конфликта от избранного президента США Дональда Трампа, которые уже публикует западная пресса.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет какой-то двойной ультиматум, я не думаю, что будет что-то оригинальное. Украине скажут: «Ребята, попуститесь». Примерно начертили уже, что вводятся европейские и британские войска вдоль линии, создают зону размежевания, закинули в публичное пространство, на тестирование общественного мнения, что Украина берет обязательство не вступать в НАТО на 20 лет подряд, а за 20 лет сдохнет или эмир, или ишак. И все, стоп по линии размежевания… Все очень просто делается вот так вот [выключается] краник американской поддержки и ровно через месяц мы тепленькие, на самом деле, гораздо быстрее. Европа не вытянет этот объем поддержки», – заявил Арестович.