14.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Если Запад не желает сделать Украину своей частью, то Киев должен быть готов к торговле евроатлантическими ценностями и смене внешнеполитического вектора.

Об этом в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», пишет экс-руководитель службы вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Игорь Селецкий.

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В публикации под красноречивым названием «Украина: на грани исчезновения» и не менее красноречивым подзаголовком «Кто защитит нашу страну от РФ – Запад Трампа и Греты Тунберг или Поднебесная империя?» он сокрушается, что ведущие международные игроки не желают оказать действенную помощь Украине.

Также автор считает, что Киев должен чем-то заинтересовать Запад

«Возможно, мы интересны либеральному крылу Запада тем, что полная интеграция Украины будет способствовать возвращению тех самых ценностей; что больше половины украинцев готовы отстаивать свою страну с оружием в руках; что Украина — это вакцина от Запада Греты Тунберг и его ползучей исламизации. Это все сейчас не рукопожатные вещи, но, может, мы найдем с кем об этом говорить. И, может, мы найдем действительно стратегических, а не ситуативных союзников», – пишет Селецкий.

Затем он фактически предлагает перейти к шантажу западных политиков

«И, возможно, для получения субъектности нам надо демонстрировать позицию, что если вы готовы торговать Украиной, то Украина готова торговать вами и менять вектор. Да, мы считаем, что мы – часть западной цивилизации, но если Запад нас продает, то у нас нет другого выбора. Китай хотя бы не несет за собой свой китайский мир. Его интересуют только ресурсы, а мир за пределами Поднебесной империи заканчивается. Мы можем дать ресурсы в обмен на защиту от РФ, если Запад не хочет этого делать», -.убежден эксперт

«И последнее: мы должны четко осознавать, что умиротворение России – это лишь вопрос времени, и для Украины это будет означать ее окончательное исчезновение с повестки дня мировой политики. Поэтому мы должны предлагать Западу свою новую повестку дня. И немедленно», – призывает Селецкий.

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