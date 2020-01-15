Китай обходит Европу и Россию в борьбе за Украину

15.01.2020, Киев, Сергей Устинов

Один из важных экономических итогов ушедшего 2019 года стал полнейшей неожиданностью как для тех украинских политиков, экспертов и пикейных жилетов из числа «диванной сотни», кто с пеной у рта отстаивал европейский выбор, так и для тех, кто в стремлении противостоять продолжающейся деиндустриализации страны ищет опору в привычной ориентации на Россию и другие страны СНГ.

Пока Европа дралась с Россией за влияние на Украину и украинские рынки, с тыла незаметно подкрался Китай, подтвердив правоту известной житейской мудрости о том, что там, где двое дерутся, зачастую выигрывает кто-то третий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как свидетельствует статистика, именно Китай стал в 2019 году крупнейшим деловым и торговым партнером Украины, обогнав по объему товарооборота, как европейцев с американцами, так и россиян, и выйдя на исторический максимум.

Только за первое полугодие обе страны наторговали на $ 11 млрд. Причем, такая картина наблюдается уже не первый год. В частности, так было в 2018 году, когда доля китайских товаров в украинском импорте выросла с 11% до 34%, а если брать в деньгах, то с $ 5,7 млрд до $ 27 млрд, снова обогнав аналогичные показатели ЕС и РФ.

Правда, украинская статистика бесстрастно фиксирует и другой – гораздо менее оптимистичный для Киева факт: импорт из КНР растет значительно быстрее украинского экспорта туда. Что ведет к нарастанию отрицательного сальдо в украино-китайском торговом обороте. А в перспективе, если ситуация не поменяется, приведет к возникновению новой односторонней торговой зависимости – только уже не от России, что так напрягало украинских патриотов, а от Китая.

Ежегодные внешние инвестиции КНР достигли $ 100 млрд, еще $ 250 млрд оставляют в разных странах мира китайские туристы и почти $ 900 млрд потрачено на амбициозный проект строительства трех транс-евразийских транспортных коридоров.

Во всем этом громадье планов отведено и место для Украины. При этом ценность Украины самой по себе для китайцев не стоит преувеличивать. Собственно, выручают Незалежную традиционно две вещи: выгодное географическое положение и, как это ни обидно осознавать привыкшим ощущать себя «белыми людьми» украинцам – более низкая, чем даже в Китае стоимость рабочей силы. В первую же очередь китайский бизнес нацелен на освоение гораздо более финансово емкого европейского рынка размером в 700 миллионов потребителей, а Украина в рамках этой макроцели – всего лишь удобный плацдарм.

Тем не менее, даже в этом качестве Украине перепадает пока что немало, если учесть приведенные выше цифры товарооборота. Но и китайцы своего не упускают. По данным аналитического портала RuBaltic.Ru, первоочередной интерес для Китая представляют следующие отрасли украинской экономики: авиастроение, двигателестроение, энергетика, морские порты и агропромышленный комплекс. Отдельной строкой идет украинский ВПК, вернее то, что от него сейчас осталось. Ведь в 2013—2017 годах Китай был вторым после России покупателем изделий украинской «военки». Сегодня же связи с Россией разорваны под предлогом войны на Донбассе, так что китайцы конкурируют разве что с США, также пытающимися контролировать украинские военные заводы через свой менеджмент в Укроборонпроме.

Но даже если отставить ВПК в сторону, проникновение китайских денег в украинскую экономику впечатляет своей разносторонностью. Крупнейший китайский производитель продуктов питания COFCO Group контролирует украинские портовые терминалы, элеваторы, маслоэкстракционный завод и ряд других объектов. Китайская Хinjiang Beiken Energy Engineering участвует в украинской внутренней газодобыче. А китайская Sinohydro реконструирует трассу Киев – Чоп, с дальним прицелом на создание нормальной транспортной инфраструктуры для поставок в ЕС китайских же товаров.

Китайцы заходят и в украинскую банковскую систему – пока еще мелкими шагами, но это лишь начало. Так, пару лет назад китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange с годовыми оборотом $ 1 трлн купила за 83 миллиона долларов Украинский банк реконструкции и развития. А в Белой Церкви под Киевом китайцы открыли уже несколько заводов, объединенных в индустриальный парк – в пищевой промышленности. Протоптали китайцы дорожку даже в энергетику – вотчину олигарха Ахметова. Так, входящая в ахметовский холдинг SCM Никопольская солнечная электростанция была построена на паях с китайской компанией СМЕС. Причем, проект оказался настолько амбициозен и финансово емок (общая стоимость- $ 238 млн), что Ахметов не потянул его самостоятельно – ДТЭКу пришлось брать китайский кредит в $ 150 млн.

Ряд китайских проектов на Украине, правда, оказался не столь успешен. В частности, показательна история также связанная с Ахметовым – только уже не в энергетике, а в телекоммуникациях. Приватизированный олигархом Укртелеком взял у China Development Bank кредит на собственную модернизацию. Совместно с Huawei ахметовцы замахнулись было на крупнейшую технологическую модернизацию в Восточной Европе ценой в $ 400 млн. Однако постмайданная власть, как известно, затеяла пересмотр приватизации Укртелекома, Фонд госимущества оспорил в суде договор купли-продажи, в результате чего осторожные китайцы заморозили свое участие в проекте.

Кстати, за крымскими событиями последних шести лет как-то забылись уже подошедшие к стадии реализации в последние месяцы правления Виктора Януковича планы тогдашнего украинского правительства по сдаче в долгосрочную аренду китайским компаниям земли в Крыму и Севастополе. Комментируя эти планы российская пресса тогда писала, что команда Януковича таким образом надеялась, что с помощью КНР ей удастся избежать выбора в пользу Москвы или Брюсселя. Как раз тогда, когда в Киеве собрался Майдан, Янукович вернулся из своего «исторического» визита в Китай, откуда привез меморандум между правительством Украины и китайской Beijing Interoceanic Canal Investment Management Co. Ltd. Стороны обязались реализовать проект строительства глубоководного порта в Крыму, а также реконструировать рыбный порт в Севастополе и создать зону экономического развития высокотехнологичной индустрии.

Инвестиции в первую фазу проекта планировались в размере $3 млрд. Второй этап предполагал инвестиции в размере $7 млрд, которые бы пошли на строительство аэропорта, верфи, нефтеперерабатывающего завода, производственной базы СПГ и создание морских рекреационных пляжей. Однако затем грянули известные события, и всем этим планам было не суждено сбыться.

Пожалуй, самая скандальная сделка украинских бизнесменов с китайцами – это история с продажей запорожского предприятия Мотор-Сич, производящего авиационные двигатели. Запорожцы обладают рядом уникальных технологий, в том числе еще позднесоветского происхождения, доступ к которым по итогам сделки собирались получить китайцы.

Сделка по «Мотор Сич» началась еще с 7 июня 2019 года, когда в Антимонопольный комитет Украины было подано совместное заявление от «Укроборонпрома» и китайских компаний Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций «Мотор Сич» с целью совместного управления и контроля над предприятием. Довольно быстро был подписан и основной пакет договоров, который вступил в силу автоматически на основе решения давшего добро антимонопольного ведомства.

Под самый занавес ушедшего 2019 года сделка по Мотор-Сич была окончательно закрыта, что подтвердил и теперь уже бывший собственник предприятия Вячеслав Богуслаев, по словам которого, вместе с покупкой акций китайцы обязались инвестировать в завод в течение двух лет 250 млн долларов.

Еще не утихли страсти по покупке запорожского завода «Мотор Сич», как в прессу попала информация о том, что китайцы подбираются к еще одному мастодонту медленно умирающей в отсутствии рынков сбыта и заказов украинской высокотехнологической индустрии – авиационному госпредприятию «Антонов». Украина едва не продала «Антонов» еще во времена Порошенко, в 2016 году. По тогдашним планам Министерства экономического развития Украины, подтвержденным китайским телеканалом CCTV, «Антонов» подписал договор о сотрудничестве с компанией China Airspase.

Причем, как вскоре выяснилось, Китай тогда интересовало не всё украинское авиапредприятие, а лишь гигантский транспортный самолет Ан-225, включая использование чертежей и спецификации самолета. После подписания договора с украинской компанией Китай получил доступ к уникальным технологиям в области авиастроения, на промышленную реализацию которых у украинцев просто нет денег. Сделка по «Антонову», к которой сейчас вернулись обе стороны, отображает огромный интерес китайского бизнеса к Украине, как к тому месту, где можно относительно дешево купить технологии, внедрение которых потом принесет миллиарды.

Китайцы пока что находятся на низком старте: собирают информацию, изучают рынок. Как свидетельствуют украинские аналитики, гости из КНР осторожничают – семь раз отмерь, один отрежь. Китайские деньги не любят публичности, а потому участившиеся частные визиты бизнесменов из КНР не особо освещают в прессе.

Сегодня китайские инвестиции в экономику Незалежной хоть и велики, однако пока что мало сказываются на геополитической ориентации страны на Запад. Но, если верить классической марксистской политэкономии, хоть она и не в чести у нынешних рьяных декоммунизаторов, политика – ничто иное, как концентрированное выражение экономики.

Так что, совсем не исключена возможность того, что через небольшое по историческим меркам количество лет экономическое влияние Поднебесной на Украину перейдет в новое качество, дополнившись и влиянием политическим. В связи с чем стоит пожелать нынешним выпрыгивающим от энтузиазма из штанов евроинтеграторам долгих лет жизни. Уж очень охота посмотреть на то, как они сменят наряд и, переобувшись в полете, начнут хором выводить Nǐ hǎo в адрес нового геополитического патрона.