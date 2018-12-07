Украине предрекают мрачные перспективы

07.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Украину, где ввели военное положение в качестве намордника для собственного народа, не ждёт ничего хорошего.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина как государство тотально неуспешна. Есть только одна сфера, в которой Украина добилась выдающихся результатов – тотальная государственная коррупция. Это самая коррумпированная страна Европы, она переплюнула Косово. Надо умудриться за почти тридцать лет независимости не добиться почти ничего! Разложенная армия, впереди экономический коллапс. Народ не хочет играть роль баранов, потому что впереди только хуже, и для того, чтобы надеть намордник на украинский народ, нужно военное положение, нужны эти штурмовики», – заявил главред.

«Дальше они будут штурмовать и подожгут Верховную раду, в Киеве будут массовые политические убийства, полиция уйдёт с улиц, и в этих условиях будет диктатор. Будет ли это Порошенко, который будет бесконечно продлевать военное положение? Он уже вошёл во вкус, будет ли это Полторак, либо Порошенко придушат или просто пристрелят и выйдет другая какая-то более зловещая и кровавая фигура. Впереди у Украины ничего хорошего нет. Поэтому народу единственный шанс – это свергнуть эту власть, но в результате законных, демократических процедур это невозможно», – резюмировал Коротченко.

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